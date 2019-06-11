【華冠投顧】台積電續強有信心、學員的玉晶光漲停板



◆大盤趨勢

繼昨天大漲之後，台股今天持續向上攻堅，不過由於布林通道向下，指數因而出現上影線，只差臨門一腳就能站回季線。而權指股 2330 台積電今天再見新高點，是否站回季線，將會是台股、類股後續表現的先行指標。由於 6、7 月進入除權息旺季，好的股票會拉高之後再來除息，所以此時可做初步的個股篩選，如果沒有帶量上攻的股票，代表後續整理的機會提升。而等待除權息之後，是否出現除權息行情，就是第二波的觀察重點。

今天的強勢族群，輪動到 PCB 類股，繼昨天的 6213 聯茂強勢之後，今天 8046 南電攻高漲停板，3037 欣興也出現大漲 8% 多的表現，多數都是 5G 相關的供應鏈；而蘋概方面，今天有 3406 玉晶光漲停、6269 台郡、4958 臻鼎 - KY、2474 可成較有表現，從族群性的角度來看，蘋果後續的表現將可望延續下去，留意量能是否跟上即可。比較特別的是，3406 的玉晶光是學員上周佈局的股票，看好均線扣抵發動點將至，今天漲停果然印證騏遠選股的功力，而且全台灣的分析師，只有騏遠公開推薦！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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