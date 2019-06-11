【華冠投顧】台股盤勢分析-多方控盤

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、4994 傳奇、3037 欣興

◆台股盤勢分析: 多方控盤

昨天激情過後，今天台股明顯淡定。台北股市早盤小漲 + 1 點開出，雖然一度由紅翻黑；但是隨後在電子權值買盤的拉抬下，指數震盪走高，終場上漲 + 41 點作收，收在 10607 點，成交量 1221 億。

外資持續回流，再度買超台股 + 34 億。就盤勢目前的發展情況來看，台股結構上並沒有什麼改變；今天指數在上漲 + 41 點下，月線也正式反揚向上。只是盤中預估量能一度突破 1300 億，導致多頭攻擊氣勢稍停；對於這樣的表現，雖然讓盤勢漲勢縮小，但也顯示出… 多頭還有更遠的企圖心。多頭任務『找尋箱頂』持續進行，盤勢預估只有急漲、緩漲差異；另外，目前期貨市場有近 2 萬口自然人大戶空單，因此可以確定一件事… 下星期台指結算前夕，將是『多方控盤』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2368 金像電、4803VHQ-KY、3338 泰碩、3037 欣興、3293 鈊象… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，

弱勢股方面:

3290 東浦、3535 晶彩科、2371 大同、8016 矽創、2108 南帝、1733 五鼎、9955 佳龍… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

