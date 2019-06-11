【華冠投顧】國巨，上攻雛形再次顯現！

06/09 在日本福岡舉行的 G20 財長會議，美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）表示，美中貿易問題是否將有更進一步的進展？就看六月底的 G20 峰會期間，川習之間的對談結果了！若能得到對方善意的回應，說不定川普會鬆綁對『華為』的限制。而周一，川普受訪時表示，在本月底召開的 G20 峰會，若中國國家主席習近平不跟我會面，那麼對於中國 3000 億美元輸美商品加徵關稅的措施，將即刻施行。

看來月底的這矚目焦點還真的是非同小可，屆時又將擦出什麼火花？大家也都引頸企盼。

上周連續二位美聯儲官員的鴿派言論，刺激股市持續上揚。而上週五數據，美國 5 月季調後非農就業人口變動，值為 7.5 萬人，遠低於前值 22.4 與預期值 17.5；美國 5 月平均每小時工資年率，值 3.1%，也低於預期值 3.2%。在就業數據大幅的放緩之下，市場解讀為，美聯儲未來採寬鬆貨幣政策的機率，更加的提升。這也使得美股持續攀升，道瓊指數周一持續上漲 + 78 點，漲幅 + 0.3%。

種種利多、空因素聚集之下，近一周以來美股持續的走升。這意味著，利空反應已竭盡，而整體事件對於經濟的影響力也不如預期那麼的糟，行情隨之再度上揚勢在必行。

本月底的焦點，除了川習會之外，於 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，續鎖定。

大盤今日續走升，依據 06/10 之述『依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。』今日來到 10637 最高，已漸往該區間逼近。

我們持續關注的 2327 國巨，上周公佈五月營收，雖年率減 48.6％，但月增率 0.28％，月營收未再衰退之下，近日出現彈升。依據型態研判，上周二根的黑棒是最後的洗盤，近二日於低檔已初具發動之雛型。股價目前處於長期低位區，殖利率也高達 18.3%，預期上方仍具寬廣空間，見下圖。

另外，2317 鴻海，目前於低位區起漲，依據型態，後市持續彈升機率仍高，見下圖。

◆近期熱門標的股評析、推演：2327 國巨：

下圖為 06/06 之述



下圖為今日之最新變動。



2317 鴻海：

下圖為 06/06 之述



下圖為今日之最新變動與後市推演。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師

