英特爾收購新創Barefoot 來與產業主導者博通競爭

據外電報導，美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 將收購新創公司 Barefoot Networks，旨在擴大網路晶片技術，並與博通 (AVGO-US) 來進行市場競爭。

儘管英特爾是目前美國最大的電腦晶片製造商，該公司目前卻尚未生產通過以太網管理通訊的晶片。目前市場上由博通所主導。以太網是一項廣泛使用的技術，用於連接龐大的電腦和伺服器網路。

針對此次收購，英特爾執行副總裁 Navin Shenoy 表示，此舉將有助於解決數據激增的問題並抓住商機。目前全世界數據呈現爆發性的成長，也因此帶動了數據分析運算能力的需求，以及增強數據中心內數據交換的網路系統需求。Shenoy 也表示，此次收購預計將在今年第三季完成，不過他沒有透露具體的交易價格。

受益於技術上的靈活性，Barefoot 的技術得以在以太網晶片市場中脫穎而出，並被英特爾相中，客戶可以根據晶片的具體用途對晶片進行程式編寫，提高晶片運行的效率。

根據 Barefoot 網站顯示，在被英特爾收購前，Barefoot 的投資者包括科技巨頭 Alphabet、阿里巴巴、騰訊，以及高盛集團和一些風險投資公司。

英特爾長期以來持續主導電腦中央處理器晶片市場，並隨著雲端運算領域的成功擴展，將晶片產品推向數據中心。

不過，針對其他領域的晶片技術，該公司仍在努力以取得更多的主導地位。英特爾執行長鮑 Bob Swan 在今年 1 月份正式接任，他曾表明將開發更多不熟悉的領域，以便在廣大的整體市場中尋求更多營收。

最近幾個月以來，晶片產業對網絡技術的投資興趣有所增加。今年 3 月份，晶片製造大廠輝就宣布以約 70 億美元的價格收購網路科技公司 Mellanox Technologies。