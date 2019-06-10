高盛：未來3個月內 人民幣有望跌破7.0關卡

高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 預估，未來 3 個月人民幣將跌破 1 美元兌 7 元人民幣的心理關卡，寫下 10 多年來的新紀錄。

高盛認為，即使決策者不樂見此一關卡被跌破，但在美中貿易戰緊張局勢升高之一，讓人民幣貶值，是應對美國加徵關稅影響下，最自然的途徑。

高盛原本預計美元兌人民幣未來 3、6、12 個月的匯率，分別是 6.95、6.65 和 6.65，如今調整為 7.05、6.95 和 6.80 元。

中國央行行長易綱上週也表明，貿易戰可能會帶給人民幣暫時性的貶值壓力，人民幣匯率將在合理均衡的水準之下，基本維持穩定。他認為，不見得要以某個數字做為人民幣的底線。

這也基本符合高盛報告的預期。高盛認為，預計到 7 月，美國將對中國進口 3000 億美元商品課徵 10% 關稅，從而造成人民幣的貶值。

高盛指出，雖然美中貿易戰會殺傷美國經濟，造成美元下滑，但是人民幣的貶幅將會更大，以至跌破 7 的關卡。前次美元兌人民幣達到 7 之上，是在 2008 年 3 月。

高盛認為，美中最終仍會達成協議，而使關稅取消，但恐怕是今年底、明年初才有機會達成，最終使未來 3 個月的人民幣走勢最弱。另一方面，中國有效的資本管制措施，將限制人民幣的貶幅。

高盛指出，人民幣大幅貶值並不符合中國的利益，因此，人民幣只是有機會略微突破 7，接下來隨著美中最終達成協議而走強。

週一美元兌離岸人民幣，匯率來到 6.9544，在岸人民幣低點則在 6.9365。