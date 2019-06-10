【華冠投顧】國巨，營收月增加上殖利率高達18.3%，後市看好。

華冠投顧 2019年6月10號16點30分

上週五數據，美國 5 月季調後非農就業人口變動，值為 7.5 萬人，遠低於前值 22.4 與預期值 17.5；美國 5 月平均每小時工資年率，值 3.1%，也低於預期值 3.2%。在就業數據大幅的放緩之下，市場解讀為，美聯儲未來採寬鬆貨幣政策的機率，更加的提升了！這也使得上週五美股持續攀升，道瓊指數上漲 + 263 點，漲幅 + 1.02%。

連續二位美聯儲官員的鴿派言論，加上上週五的數據也不太好看之下，股市哪有不漲的道理？這也應驗了上周 06/04 本文之述『所以美國『可能很快』就會降息，這或許可為未來經濟提供保障。此言論，或將為股市帶來另一股上攻的助力，至少在短期之內。』

上週五 06/07 美國總統川普發文表示，對於非法移民湧入美國的問題，墨西哥政府已同意加強邊界管控。就此美墨雙方已達成協議，原定 06/10 對墨西哥實施的加徵關稅措施，將無限期的暫停。

昨日 06/09 在日本福岡舉行的 G20 財長會議，美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）表示，美中貿易問題是否將有更進一步的進展？就看六月底的 G20 峰會期間，川習之間的對談結果了！隨後應該會給大家一個答案；若能得到對方善意的回應，說不定川普將對中國鬆綁。

種種利多、空因素集聚之下，近一周以來美股持續的走升。依據長期的角度觀之，美股依舊處於多市格局之中，或許短線將觸抵初步反壓，但回檔之後，後續再度攀高之機率仍高。

本月底的焦點，除了川習會之外，於 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，續鎖定。

大盤今日續走升，依據 05/30 之述『加權指數，後市可留意上方 10490-10556 之反壓關卡是否站的上？站上該關卡，則有翻多之機。』今日，最高來到 10566，已翻越此預期區間的上緣。依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。

我們持續關注的 2327 國巨，上周公佈五月營收，雖年率減 48.6％，但月增率 0.28％，未再衰退之下，今日出現彈升。股價目前處於長期低位區，殖利率也高達 18.3%，預期上方仍具寬廣空間，見下圖。

另外，2317 鴻海，目前於低位區起漲，依據型態，後市持續彈升機率仍高，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 06/06 之述

下圖為今日之最新變動。

2317 鴻海：

下圖為 06/06 之述

下圖為今日之最新變動與後市推演。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師