【華冠投顧】節前買股票~節後數鈔票!台股大漲+157點!下一檔要數什麼好股呢?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、4994 傳奇、3037 欣興

今天盤面上個股:

真正的壓力

外資買盤回防，台北股市早盤上漲 + 77 點開出，來台積電領漲下；加權指數早盤稍作震盪後，一路震盪走高，終場大漲 + 157 點作收，收在 10566 點，成交量 1072 億。

端午節過後，台股果然如我們預期一樣，在台股最大的老鼠屎 (外資) 已經不見後；本周多頭在月線扣抵來到低檔下，隨著月線翻揚向上之際，多頭順勢上攻… 完成多頭任務『找尋箱頂』。而今天外資回頭大買 + 92 億，顯然多頭的幫手已經愈來愈多；季線壓力近在眼，目前從籌碼面看來，季線並沒有實質壓力。『真正的壓力』… 要等待盤勢放量至 1300 億，才是短線反彈的壓力區。

強勢的個股有:

4994 傳奇、1736 喬山、3338 泰碩、1809 中釉、3293 鈊象… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3290 東浦、4163 鐿鈦、1476 儒鴻、8112 至上、2108 南帝、1733 五鼎、6234 高僑、9955 佳龍… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。