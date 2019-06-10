台股盤後—台積電帶頭衝 大漲150點同步收復月線

全球貿易紛爭暫緩，台股端午連假後展開強勁反彈，在台積電大漲 3%，重返月線帶動下，指數終場大漲 157.27 點，收在 10566.47 點今日最高，並收復月線大關，成交金額 1073.28 億元，今日盤面以散熱、PCB 族群表現最強勁。

端午連假期間，美國先是無限期暫停對墨西哥加稅，接著又釋出與中國貿易協商的正向訊息，激勵台股今日展開強勁反彈。

大型股方面，蘋概三王以台積電大漲 3% 最為強勢，股價重返 240 元整數關卡，鴻海跟大立光均上漲 1.4%，緯穎則受惠墨西哥關稅危機解除，今日大漲逾 9%，表現在大型股中最為亮眼。

散熱族群今日發動強勁攻勢，雙鴻、泰碩、健策今日齊奔亮燈漲停，奇鋐大漲逾 9%，超眾漲逾 7%。PCB 族群也展開大反攻，在欣興大漲 8% 帶動下，南電同步上攻 8%，華通、曜宇、廣宇、耀華、瀚宇博等也同步走揚。

IC 設計也不落人後，瑞昱漲逾 7%、聯詠漲逾 6% 雙箭頭帶動下，昂寶 - KY 漲逾 9%，矽創、晶心科也有約半根漲停的漲幅，另外像是義隆、世芯 - KY 等也是同步上攻。

不過，之前台股大盤震盪，成衣雙雄成避險族群，今日反而沒有隨大盤奮起，儒鴻下跌 4%、聚陽也同步翻黑，如興、得力、力鵬等表現相對弱勢。

法人認為，大盤今日反彈，主要是反應端午連假美股大漲的補漲行情，加上成交量未明顯放大，主要還是資金轉移居多，短期估依舊難脫震盪修正格局，中長期來看，須觀察外資是否真的歸隊，以及美中貿易戰和談進度。