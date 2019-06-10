【日盛投顧】守穩年線將有機會挑戰季線

◆盤勢分析

1. 台股端午連假期間美股上漲，週一台股開高震盪走高，大盤自 1 月低點 9,319 點上漲至 11,097 點共上漲 1,778 點，而後大盤修正至 10,227 點，回檔 870 點，修正係數為 0.49，且曾回測半年線，初步已止穩。最高點 10,566 點突破 06/05 高點 10,541 點創反彈高，但尚未收復季線（10,660 點），最低點 10,466 點守穩 5 日線（10,473 點）、月線（10,433 點）、10 日線（10,420 點）、年線（10,404 點）及半年線（10,284 點），終場指數上漲 157.27 點，漲幅 1.51%，收在 10,566.47 點，成交金額為 1,073.28 億元，大於 5 日均量（986 億元）但小於 20 日均量（1,118 億元）。三大法人合計買超 126.19 億元：外資買超 92.17 億元、投信買超 6.24 億元、自營商買超 27.78 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為年線至半年線，壓力為季線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（77）大於 50，後勢有機會續漲。

3. 櫃買指數漲幅 1.45%，收在 133.25 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 130 點附近，壓力為年線（135 點）附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（56）大於 50，短線反彈。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、遊戲、金融、高爾夫球等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、高爾夫球相關、金融等。

半導體、5G、PCB、墨概、越概、高爾夫球、高殖利率相對強勢



1. 半導體：全球封測前十大第一季僅有 2449 京元電、6147 頎邦營收年成長為正數，IC 設計重點股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6462 神盾、8081 致新、5269 祥碩、5274 信驊等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 2337 旺宏、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。

2.5G：5G 商轉在即，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用。

4. 墨概：美墨關稅無限期暫停，6669 緯穎、3231 緯創等週一強彈。

5. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY 等。

6. 高爾夫球：伍茲重返榮耀，高爾夫球運動再起，指標有 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安等。

7. 高殖利率：股利政策近期為市場關注焦點，可留意如 6214 精誠、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、1101 台泥、1102 亞泥、2501 國建、2204 中華、2707 晶華。

8. 內需：選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建 2520 冠德、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。