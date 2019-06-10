日本5月企業倒閉件數年減9.4% 大型倒閉增加

日本民間調查公司「東京商工 Research」(Tokyo Shoko Research)，今 (10) 日公布了日本 2019 年 5 月份的全國企業倒閉件數。較去年同期減少 9.4% 至 695 件。而這也是連續第 4 個月，倒閉件數呈現減少。

若以 5 月份單月表現來看，不僅企業倒閉件數低於去年同期，更並創下日本 1990 年以來，企業倒閉件數第 3 少的成績。

另一方面，企業的負債總額年增 2.9% 至 1074 億 6500 萬日圓，連續 2 個月高於去年同期。若以 5 月份的單月表現來看，這則是自 2012 年以來，在事隔 7 年之後，首度出現負債水準高於去年同期的現象。

從各項產業的企業倒閉件數來看，在全部 10 項產業當中，有 8 項產業的倒閉件數少於去年同期。

日本運輸業及服務業，由於燃料成本上揚及人手不足影響，企業倒閉件數雙雙超越去年同期。 (圖片：AFP)

而在運輸業及服務業這兩項產業方面，由於燃料成本上揚，以及人手不足的影響，企業的倒閉件數雙雙超越去年同期。

與去年同時期來作比較，日本 2019 年 5 月，負債金額超過 10 億日圓以上的企業倒閉件數達 15 件，多過去年同期的 11 件。以整體來看，約有 7 成的倒閉企業，其負債金額都未滿 1 億日圓，這也反映出以小型及零細企業為主的倒閉現象，依然和過去一樣沒有出現變化。