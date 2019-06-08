能源盤後–OPEC對持續減產掛保證 油價再大漲近3％

OPEC 有望延長減產策略至下半年，加上美墨兩關談判可能有解，雙雙激勵 WTI 原油與 Brent 原油大漲接近 3％，為連續第二天強彈，也使得這周油價周線收漲，一反過去兩周大跌的疲軟走勢。

在俄羅斯的聖彼得堡會議上，沙國能源部長 Khalid Al-Falih 表示，他確信 OPEC 與其他產油國同盟將會延長減產政策直到下半年，同時，俄羅斯方面也已經同意採取協調行動。顯示雙方先前對油價與產出存在的分歧，有望獲得解決。

倫敦 PVM Oil Associates 的分析師指出，這番談話透漏的訊息非常清楚，OPEC 的供給減產策略，將在可預見的未來持續支持油價表現。

同時，川普週五 (7 日) 在推特上表明，美國與墨西哥在關稅問題上，「很有機會」在下周一(10 日) 調高關稅的截止日前達成協議。

受到兩項好消息激勵，能源價格連續第二天大漲。本周前半周油價才剛落入熊市，下半周隨即出現強彈，整體以收漲來結束這相當動盪的一周。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格大漲 2.87％，收每桶 54.1 美元，從近 4 個多月來的低點連續第二天強彈。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格大漲 2.77％，收每桶 63.38 美元，持續由 5 個月的低點回升。

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