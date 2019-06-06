日本貿易安全情報中心 將華為列入風險名單

據日經新聞報導，日本一般財團法人安全保障貿易情報中心 (Center for Information on Security Trade Control，CISTEC)，將華為加入貿易資訊限制名單，由於華為掌握龐大的的數據庫，加上美國封殺華為，似乎意味著，往後日本民間企業在與華為的交易上會更謹慎。

CISTEC 是替日本出口企業把關的財團法人機構，其為會員推出的 Chaser 服務系統，專為日本民營企業提供潛在的危機風險管理，列出所有受到日本、美國、歐洲和聯合國制裁的國際企業。

因此華為在 5 月 16 日被川普政府封殺時，Chaser 系統就已經自動將華為列進 CISTEC 的貿易限制清單內，該清單收錄與日本《外匯和外國貿易法》相關的制裁對象。

不過 CISTEC 屬於民間組織，Chaser 的貿易限制清單，不具任何法律約束力，但這份名單廣泛的被日本出口商關注，或許會讓許多日本半導體企業，以及晶片業務廠商，自願縮減與華為的業務，或在與中國進行貿易時更加小心。

根據一位消息人士表示：「可能有必要更嚴格管制出口商品」。貿易專家則指出，中小型企業較不能分辨華為的潛在風險，因此中小型公司可能會依賴 CISTEC 清單來判別。

對此，CISTEC 不願對貿易限制清單上的特定公司做出評論。