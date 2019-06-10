潤隆今年將以銷售手中35億元餘屋為主 明年業績成長看俏

上市建商潤隆 (1808-TW) 今 (10) 日召開股東會，副總經理邱秉澤會後表示，今年業績主要是餘屋銷售為主，目前在手餘屋可銷售金額約為 35 億元，而 2020 年由於高雄、台南的中大型建案將完工入帳，預估業績將呈現倍數成長。

邱秉澤說，潤隆今年積極去化餘屋，推案方向鎖定首購住宅，由於有了台中 NTC 商辦經驗，未來主要會朝住宅及商辦市場耕耘，目前規劃及推案的建案有基隆的「德案」、台北「文山萬芳」、新北「中和圓通」、桃園「桃園一路」、台中「西屯中正」、台中「西屯惠安」及高雄「新都」等案。

同時，潤隆明年公司業績將有大幅成長的契機，2020 年至少有 3 大案入帳，其中包括台南總銷 21 億元的臻愛 No.2 案，目前已銷售 4 成；總銷 30 億元的高雄悅誠案，目前已銷售 9 成；總銷 33.6 億元的文化潤隆，已銷售 6 成多。

另外，潤隆今年底有機會推出在桃園市中路地區的成屋案上市銷售。

潤隆 2018 年在完工交屋入帳密集衝刺下，全年營收、每股純益雙雙創下新高。潤隆去年合併營收 138.45 億元，稅後純益 21.86 億元，每股純益 8.11 元。潤隆今天股東會通過每股配發 8 元現金股利。