潤隆2018年營收、EPS創高 擬配股息8元 殖利率12.6%

興富發 (2542) 旗下潤隆(1808)2018 年在完工交屋大量入帳下，營收衝上 138.45 億元，稅後淨利 21.86 億元，EPS 衝到 8.11 元，營收與 EPS 雙雙寫下歷史新高紀錄，董事會已決議將配現金股利 8 元，殖利率高達 12.6%。潤隆表示，2019 年會持續推出首購案，尤其台南市政特區年度新案「真愛 No.2 潤隆」主打新光三越生活圈，規畫為 24 至 35 坪、2 至 3 房的產品，總價 399 萬起，2 月底公開至今已突破 3 成。而將於 3 月登場的新竹關埔重劃區「竹科潤隆」百億大案則鎖定竹科新貴，588 萬起買 2 房，更在當地市場創造預約熱況，各地好評如潮，2019 年熱銷成績可期。



專攻首購市場的潤隆，2018 年推出台中「潤隆」、高雄「悦誠」銷售均已破 9 成，高雄「文化潤隆」2-3 房鎖定文化中心生活圈，銷售已超過 6 成。在完工交屋大量入帳下，2018 年營收衝上 138.45 億元，稅後淨利 21.86 億元，EPS 8.11 元，營收與 EPS 雙雙寫下歷史新高紀錄。



董事會已決議，擬發放現金股利超過 56 億元，每股配發現金 8 元，殖利率高達 12.6%。