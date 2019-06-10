瑞儀5月營收年增9.1% 6月料將續修正 Q3可望緩步回升

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (10) 日公告 5 月合併營收 39.74 億元，月減 12.49%，年增 9.11%，法人估，本季營收年增率仍可達 2 位數，不過 6 月逢季底營運將下滑修正；累計前 5 月營收 233.73 億元，年增 29.43%。

法人估，以本季營收年增 1 成計算，瑞儀本月營收約較 5 月下滑，瑞儀強調，本季是傳統淡季，邁入第 3 季旺季後，營運可望好轉。

瑞儀指出，5 月行動裝置、背光板出貨量仍小幅衰退，主要受智慧型手機產品出貨衰減，但在平板等其他產品上仍有成長，5 月行動裝置出貨 453 萬件、月減 187 萬件，背光板 5 月出貨 837 萬件、月減 127 萬件，IT 產品則增加 60 萬件至 364 萬件，其他背光產品主要以車載產品則略增加至 16.8 萬件，TV 部分變化不大。

瑞儀表示，投入車載市場已經 1-2 年，雖然現階段車載產品成長幅度不大且占比不大，但長期成長趨勢穩健，目前月出貨量都在 10 萬片上下，預估 5-8 年就能看見成果，仍樂觀看待車載市場發展。

瑞儀強調，去年下半年沒有接美系品牌新手機的訂單，導致今年手機業務將較去年衰退，但各尺寸平板及筆電產品上成長幅度仍大，預期邁入換機潮後，將啟動新一波成長動能。瑞儀上周舉行股東會，通過將配發每股 7 元的現金股利。