貿易戰歹戲拖棚 外銀看衰台灣出口表現 Q2完成築底變數大

財政部今 (10) 日下午將公布 5 月進出口統計，受貿易戰效應影響，星展集團認為，我國 5 月出口繼續衰退機率高，但衰退幅度可能較 4 月下滑，降至負 2.1%，星展集團表示，原本預期台灣出口可望在第 2 季降至谷底，但因貿易戰有進一步惡化之虞，因此出口何時完成築底需視貿易戰的走勢。

貿易戰牽動全球經濟成長走勢，從台灣日前公布的製造業採購經理人指數來看，5 月指數 48.4 已是連續第 8 個月低於 50。

星展集團指出，美國對中國課徵 2000 億美元商品關稅 5 月生效以來，對區域供應鏈造成影響，並擴大成科技戰，但因為美國政府對華為的貿易禁令給予了 90 天的緩衝期，因此華為的庫存預建應該暫時保持不變。

星展集團表示，先前曾預期台灣出口可望在第 2 季降至谷底後築底，但現在經濟前景已因貿易戰陷入不確定性中，甚至可能會進一步惡化，未來出口表現何時好轉，將視中美貿易戰與科技戰爭在未來幾個月內的發展。

面對貿易戰的壓力，星展集團認為，中國人民銀行將採取支撐經濟成長的政策，因此注入流動性的措施將提升，預期即將公布的 5 月 M2 貨幣供給年增率從 8.5% 升至 8.6%，5 月總和社會融資和新增人民幣貸款都將回升。

星展集團指出，中國人行已經下調中小型銀行的存款準備金率，釋放 2800 億人民幣的資金，可望些微提升通膨率的上揚壓力，另外，非洲豬瘟疫情的擴散也將推升食品價格。預期 5 月消費者物價指數（CPI）年增率升至 3.0%，高於 4 月的 2.7%。