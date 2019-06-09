〈Q3景氣動向〉面板業展望保守 貿易戰干擾雙虎股東會聚焦最新看法

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 5 日股東會後表示，本季表現將優於第 1 季，但下半年還是保守，將擴大多元產品市場布局，而面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則預期第 3 季進入旺季，看法稍正向，不過美中貿易戰戰火持續延燒，台積電也可能下調全年展望，面板雙虎股東會對下半年的最新動態，市場高度聚焦。

彩晶表示，本季會優於第 1 季，但下半年保守，將持續調整內部的產能配置，擴大穿戴、車載、工控產品的布局，預計今年非手機面板營收占比，將提升至 5 成以上。

面對美中貿易戰，彩晶表示，目有車用產品占整體營收 20%，主要生產基地位在中國南京，預計將南京廠產能的 20% 移回台灣南科廠房生產，以因應國際品牌的車載需求，預期今年車用產品營收占比將成長到 3 成。

友達將在 6 月 14 日舉行股東會，市場關注營運是否改善，董事長彭双浪日前法說會上表示，受淡季、缺料等大環境影響，首季表現不如預期，但今年產業可望是上半年淡、下半年旺，本季出貨有緩慢成長的趨勢，未來也將朝高附加價值產品發展，不過貿易戰戰火持續延燒，友達展望看法是否改變，股東會上見真章。

群創表示，第 3 季是產業傳統旺季，出貨與供需狀況都將比本季好，在致股東報告書中，群創也強調，今年將朝加值化、多元化、平台化等三化努力。

面對面板業激烈競爭，群創表示，將持續調整經營策略，投入新技術、產品的研究開發，群創預計 6 月 20 日召開股東會，將進行董事改選，包含前董事長王志超及現任總經理楊柱祥，都在董事提名人選中，外界揣測面板老將回鍋操盤的意味濃厚。