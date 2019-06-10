日本Q1 GDP表現符合預期、年增率上修至2.2%

日本內閣府在週一 (10 日) 公布了，2019 年第一季 (1 - 3 月) 的國內生產毛額 GDP 修正值。在去除物價變動後的實質 GDP 表現，較上一季增加 0.6%；換算成年率後，為 2.2% 的增加。若與先前的快報值 (季增 0.5%，年率增加 2.1%) 相較，呈現上修的結果。

(圖片：Investing.com)

此外，內閣府所公布的 2019 年第一季 (1 - 3 月) 的國內生產毛額 GDP 修正值，和路透社所統計的民間預測中間值 (季增 0.5%，年率增加 2.2%) 相較，也出現了微幅優於預測值的結果。

在貼近國民生活實際感受的名目 GDP 方面，季增 0.8%(快報值為季增 0.8%)，換算成年率為 3.4% 的增加 (快報值為 3.3% 的增加)。

從實質 GDP 的需要項目別來看：

個人消費季減 0.1% (快報值為季減 0.1%)

住宅投資季增 0.6% (快報值為季增 1.1%)

設備投資季增 0.3% (快報值為季減 0.3%)

公共投資季增 1.2% (快報值為季增 1.5%)

民間庫存的貢獻度季增 0.1% (快報值為季增 0.1%)

從對實質 GDP 增減的貢獻度來看：

內需季增 0.1% (快報值為 0.1%)

出口扣除進口後的外需季增 0.4% (快報值為季增 0.4%)

反映整體物價波動的 GDP 物價平減指數，則是較去年同期增加 0.1%。(快報值為 0.2% 的增加)