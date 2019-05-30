企業投資轉弱 美國第一季GDP小幅下修

美國第一季經濟成長小幅低於原先估計，主要原因在於企業投資轉弱。企業獲利連續第二季下降，為經濟傳送出負面訊號。

美國政府週四公布，第一季國內生產毛額 (GDP) 修正為年率成長 3.1%，低於原先估計的成長 3.2%。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，第一季 GDP 將下修至成長 3%。

第一季稅前企業獲利年率下降 2.8%，創 2015 年以來最大降幅。

修正後 GDP 報告亦顯示，今年第一季企業投資下修至上升 2.3%，企業庫存價值亦小幅下修至 1255 億美元。

第一季出口上升 4.8%，進口則下降 2.5%。

通貨膨脹年率上升 1.4%，大幅低於聯準會 (Fed) 的 2% 目標。

整體經濟而言，第一季 GDP 上升，係因地方政府與州政府的支出大幅上升。此外，企業庫存上升，貿易赤字下降，亦有助推升 GDP 成長。

但這些上升趨勢於第二季可能反轉，使得 GDP 上升幅度縮小。華爾街分析師預估，第二季 GDP 成長將低於 2%。

企業獲利下降，製造業減緩及中美貿易談判破局，亦將對 GDP 造成衝擊。

中美另一波的加徵關稅，讓許多企業謹慎，生產計畫受阻。目前為止，影響不大，但中美僵局持續得越久，對經濟的傷害將會越大。