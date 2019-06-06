歐洲央行上修GDP成長預測至1.2% 歐元兌美元一度觸及7週高點

歐洲央行 (ECB) 今 (6) 日召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，符合市場預期，並上修 2019 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 年增率預測值至 1.2%；受此消息影響，歐元兌美元一度觸及 7 週高點。

台北時間週四晚間 9 點 40 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.33%，至 1.1256 ；稍早，歐元兌美元一度勁揚 0.6%，至 1.1290，觸及 7 週高點。

歐元兌美元走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

ECB 聲明寫道，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變；至少會維持當前利率水平，至 2020 上半年，確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

ECB 聲明稱，到期債券回收的本金，將繼續投入市場，操作時間會持續至開始升息後「很長一段時間」，藉以維持良好流動性條件，以及貨幣寬鬆充裕程度。

ECB 聲明指出，對於符合條件的淨貸款超過基準利率的銀行，第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III) 適用的利率，將設定為比歐元區主要再融資平均利率高出 10 個基點。

ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 於會後記者會中表示，ECB 將 2019 年 GDP 年增率預測值，上修至 1.2%，較前次預測高出 0.1 個百分點；但將 2020 年 GDP 年增率預測值，下修 0.2 個百分點，至 1.4%。

ECB 也將 2019 年的通膨率預測值上修至 1.3%，較前次預測高出 0.1 個百分點；2020 年的通膨率預測值，則下修 0.1 個百分點，至 1.4%。

德拉吉說，經濟成長仍面臨下行風險，適度的貨幣寬鬆政策，是必要的，但經濟陷入衰退的機率很低，也不可能陷入通縮。