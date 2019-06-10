歐股盤前─川普宣布「無限期暫停」對墨加稅 指數期貨走揚

美國總統川普上週五宣布，美墨兩國針對遏止非法移民一事，達成協議，美國政府將「無限期暫停執行」對墨國加稅；在貿易緊張情勢降溫的情況下，今 (10) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 45 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.47 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.33%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.48%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.79%，深證成指上漲 1.32%；南韓 Kospi 指數上漲 1.24%，日經 225 指數上漲 1.20%；台股收漲 157.27 點，至 10566.47 點。

上週五收盤後，川普於推特發文，宣布美墨兩國已針對遏止非法移民一事，達成協議，因此美國政府將「無限期暫停執行」，對墨國輸美商品加稅。

墨西哥方面承諾，將加派逾 5000 名國民兵赴邊境，阻止非法移民入境美國，並擴大接回無證移民。

美國 5 月就業數據疲弱，強化了市場對聯準會 (Fed) 升息的預期；此外，美國政府決定，將對部分中國輸美商品，給予 2 週寬限期，延後調升關稅；受前述利多因素激勵，上週美股創去年 11 月以來最大漲幅。

20 國集團 (G20) 財金首長會議昨 (9) 日落幕，聯合聲明指出，雖然全球經濟成長趨於穩定，但在貿易與地緣政治緊張加劇的情況下，仍面臨下行風險。

美國財政部長梅努欽和中國人民銀行行長易綱，於 G20 財長會議期間會晤；事後，梅努欽未透露太多細節，僅稱兩人的會談「具建設性」，他也說，川普在月底「川習會」結束後，才會決定是否對中國輸美商品，進一步加稅。

歐洲央行 (ECB) 上週召開利率決策會議，決議維持三大基準利率不變，符合市場預期，並於聲明中指出，至少會維持當前利率水準至 2020 上半年。

ECB 將 2019 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 年增率，上修至 1.2%，但 ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 稱，為了刺激通膨，決策官員已開始討論實施降息，或祭出新一輪購債措施的可能性。