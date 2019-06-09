〈鉅亨看世界〉Ai-Da來自未來的藝術家

在乍看下，身著白色襯衫，留著一頭烏黑秀髮的「Ai-Da」，手上握著畫筆，在畫布上盡情創作，就如同我們腦海裡對於藝術家的印象般，沒有發現「她」其實是個如假包換的類人型機器人。

Ai-Da 是世界上的第一個類人型機器人畫家，將在 6 月 12 日於英國牛津大學 (University of Oxford)，舉辦名為「Unsecured Futures」的作品展。

她是由英國的發明家兼藝廊經營者 Aidan Meller 所創造。Aidan Meller 在預展中表示，「她的技術聲音 (technological voice) 是關注的重點，因為它會影響每一個人」。「我們有非常明確的訊息，我們想要探索今日 AI 人工智慧的使用及濫用，因為在接下來的 10 年裡，將會更加顯著，我們除了對此感到憂心，還希望在這些議題上思考道德方面的問題」。

〈鉅亨看世界〉Ai-Da 來自未來的藝術家。(圖片：AFP)

這位被描述為「世界上首位超擬真 AI 人工智慧人型機器人藝術家」，在她的首度個展中，除了將展示她的「個人創作」外，還將展出與人類共同創作的繪畫及雕刻作品。作品展中將展出 8 件手稿、20 幅畫作、4 件雕刻創作，以及 2 部影像作品。為世人帶來前所未見的藝術體驗。

此外，在這次的作品展中，還預定有表演藝術的演出，由於反應熱烈，目前門票已銷售一空。

配合此次的作品展，英國牛津大學在 6 月 5 日時，首度向一般大眾展示了 Ai-Da 類人型機器人。

Ai-Da 雖然具備畫圖的能力，但是作品的絕大部分還是得倚賴人類來完成。另外在展示會上，人們也有機會和 Ai-Da 進行交流。只不過 Ai-Da 雖然有說話的能力，但是目前還無法獨自與人類進行交流。

Ai-Da 的研發人員表示，在未來考慮為 Ai-Da 增添與人們進行交流的功能。