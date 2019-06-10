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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         18791         0    00632R 元大台灣50反1          -6316         0  
00677U 富邦VIX                18466         0    1101B  台泥乙特               -4589         0  
0056   元大高股息              7477    132671    1303   南亞                   -2357    -13258  
00637L 元大滬深300正2          3803         0    2882   國泰金                 -1856         0  
00642U 元大S&P石油             2518         0    2888   新光金                 -1672         0  
2883   開發金                  2426         0    00708L 元大S&P黃金正2         -1292         0  
2887   台新金                  2117         0    8150   南茂                    -973         0  
2890   永豐金                  2107         0    1326   台化                    -904     -7544  
2892   第一金                  1972         0    1314   中石化                  -866     -5913  
00669R 國泰美國道瓊反1         1521         0    2633   台灣高鐵                -840         0  
2886   兆豐金                  1484         0    00673R 元大S&P原油反1          -693         0  
2884   玉山金                  1369         0    2812   台中銀                  -671         0  
2885   元大金                  1109         0    2834   臺企銀                  -591         0  
00633L 富邦上証正2             1108         0    1809   中釉                    -475     -1552  
2610   華航                     924         0    1722   台肥                    -441       864  
5880   合庫金                   856         0    1312A  國喬特                  -430         0  
00651R FH香港反1                793         0    8046   南電                    -419         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            651         0    00634R 富邦上証反1             -412         0  
3004   豐達科                   649       694    00676R 富邦臺灣加權反1         -410         0  
2002   中鋼                     635     -8088    2881   富邦金                  -397         0  
2618   長榮航                   610         0    2838   聯邦銀                  -396         0  
1402   遠東新                   596     -1671    00636  國泰中國A50             -342       418  
00648R 元大S&P500反1            593         0    00743  國泰中國A150            -335      -930  
00692  富邦公司治理             575      1916    2104   國際中橡                -287     -6977  
9904   寶成                     490         0    0059   富邦金融                -283       -24  
2801   彰銀                     466         0    00666R 富邦恒生國企反1         -260         0  
1504   東元                     411     -6437    1440   南紡                    -247     -1458  
2823   中壽                     410         0    1909   榮成                    -235     -4975  
1714   和桐                     381      1110    5871   中租-KY                 -222         0  
1216   統一                     367      9352    2845   遠東銀                  -219         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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