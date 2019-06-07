端午離岸人民幣單日大跌近400點！創一週來最大單日跌幅

在週五 (7 日) 的端午假期，香港離岸人民幣 (CNH) 兌美元匯價創下了一週以來的最大單日跌幅。

週五 (7 日) 離岸人民幣兌美元在午盤過後連續下跌，連續跌破了 6.93、6.94、6.95 三大關口，日內最低價觸及 6.9624，截至週五 (7 日) 16 時 30 許，美元兌離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9594 人民幣，單日跌點近 400 個基點，並創下一週以來的最大單日跌幅。

美元兌離岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

近期美中貿易戰仍劍拔弩張，而本週六、日 (8-9 日) G20 成員國亦將於日本福岡召開財長會議， 美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在財長會議期間內，與中國人民銀行行長易綱會晤，市場分析師分析，雖然這是美中貿易代表過去近一個月來的第一次會面，但估計不會談及太多貿易戰之細節，僅是為 G20 領導人會議上川普、習近平的「川習會」鋪路。

鋒裕匯理 (Amundi) 資產管理經濟學家王秦偉認為，若美國總統川普另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅，金融市場將觸及「痛苦門檻」，人民幣恐重貶 10%。

在岸人民幣兌美元走勢圖 (圖：Bloomberg)

王秦偉強調，假設川普政府對中國商品全面加稅，人民幣恐重貶 10%，直接「貶破 7」，該情形將導致新興市場混亂，北京當局缺乏足夠的政策空間，來應對這種衝擊，遑論拿人民幣匯率，當作對付美國的武器。

王秦偉預估，在美中貿易戰加劇的情況下，南韓、香港、台灣恐受創最深；不過，他也認為，還是可以對貿易戰的結局，抱持樂觀態度，「對話大門仍敞開，只要兩國能採取具體行動，就會離達成協議更進一步。」