油價無望上攻100美元？這3大因素恐讓2020年油市很難看

根據《彭博社》報導，儘管部分市場意見主張，油價將於 2020 年，上攻每桶 100 美元，但受頁岩油產量續增、全球經濟成長趨緩，以及貿易戰愈演愈烈等 3 大因素影響，諮詢機構研判，明年的油市表現，恐怕會很難看。

台北時間週一下午 4 點 44 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.06%，至每桶 63.33 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.22%，至每桶 54.11 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

國際能源署 (IEA) 將於本週五，發布首份對明年油市展望的預估報告；而顧問機構和交易商對油市的預測則顯示，在岩油產量續增、全球經濟成長趨緩，以及貿易戰愈演愈烈的情況下，油市供給恐持續過剩。

諮詢機構 IHS Markit 的石油輸出國組織 (OPEC) 觀察員 Roger Diwan 表示，2020 年市場供需前景令人擔憂，「我們正在考慮下調需求預測，可能會使其處於一個很難看的處境。」

自 5 月中旬以來，布蘭特原油累計跌近 20%。(圖：翻攝自彭博)

多頭看法未必全然錯誤，因為國際海事組織要求，自 2020 年起，貨輪必須改用低排硫量燃油，勢必帶動柴油需求；不過，美國總統川普所造成的不確定性，無論多頭或空頭，都難以預料。

摩根士丹利 Morgan Stanley 石油分析師 Martijn Rats 指出，越來越多證據顯示，需求趨緩程度超出預期，「今年 3 月，全球最大石油消費國的需求成長停滯，4 月也幾乎沒有增加。」

目前也沒有機構預測認為，伊朗和委內瑞拉的原油產量，會有所復甦；2018 年，兩國原油總產量，平均每日減少約 220 萬桶，相當於德國的原油消費量。