能源盤後–美國可能推遲墨西哥關稅 油價大漲近3％

市場消息傳出，美國政府正考慮推遲對墨西哥加徵關稅，雙雙激勵 WTI 原油與 Brent 原油大漲接近 3％，一反近日下挫的頹勢。

根據外電報導指出，週四美墨雙方恢復協商談判後，美國政府正在考慮推遲對墨西哥加徵關稅，因兩國對有關非法移民與抑制走私毒品的談判，仍在繼續進行。儘管川普並未證實確定取消關稅，但墨西哥方面正在爭取更多時間談判。

受此消息激勵，能源價格紛紛大漲，創下 4 月底以來最大單日漲幅，也自多日的下跌頹勢回升。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格大漲 3％，收每桶 52.23 美元，從近 4 個多月來的低點強彈。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格大漲 2.87％，收每桶 62.37 美元，從 5 個月來的低點彈升。

今年來，WTI 原油期貨價格在 4 月份受到 OPEC 減產激勵，創下今年的高點後，就開始往下走跌，主要因升級的貿易戰火，將影響終端需求，引發全球經濟衰退的隱憂。再加上先前 WTI 原油期貨價格因庫存增加近 700 萬桶，創 5 週以來最大增幅，整體庫存量也攀升近 2 年最高水準。供給大增，導致油品價格受到抑制。

Brent 原油期貨價格同樣應聲大漲。先前因庫存攀高，導致 Brent 原油價格在周三 (5 日) 觸及五個月的低點 59.45 美元，一度跌破關鍵的每桶 60 美元整數關卡。

市場分析師認為，往年夏天總是用油的旺季，今年夏季開始的前兩周，庫存卻大幅增加，已經顛覆了原油市場的走勢。分析師也預計，6 月 25 日 OPEC 與俄羅斯以及其他原油生產國將會面，預期針對原油產出作進一步削減的商議，以激勵油價表現。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 2.11%，收每加侖 1.7285 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.59%，收每加侖 1.8084 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.89%，收每百萬 Btu 2.333 美元。

天然氣期貨價格則未隨市場消息上漲，反而下挫近 2％，主要受天然氣庫存增幅高於預期的影響。

根據 EIA 公布，5 月 31 日為止天然氣庫存達 1986 Bcf ，比前一周增加 119 Bcf，高於市場預期的 114 Bcf。與去年同期相比，則高出 182 Bcf。整體庫存量已經達到五年來的平均水準。市場預期，未來幾周庫存仍將維持在此水準，對於天然氣價格造成壓抑。