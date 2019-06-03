沙國稱OPEC+擬延長減產協議 油價漲逾1%

根據外媒報導，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 表示，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國已達成共識，為維持油市穩定，擬延長減產協議至 2019 下半年，受此消息影響，今 (3) 日國際油價漲逾 1%。

台北時間週一晚間 8 點 03 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.02%，至每桶 62.62 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.64%，至每桶 54.38 美元。

國際油價漲逾 1%。(圖：翻攝自 Investing.com)

受美中貿易爭端加劇影響，5 月份油價創下近半年最大跌幅。

根據路透社報導，沙烏地阿拉伯 5 月原油產量，平均每日約 965 萬桶，維持超額減產；Khalid al-Falih 指出，「我們會執行有助維持 6 月之後油市穩定的一切措施，對我而言，這代表削減庫存。」

Khalid al-Falih 稱，貿易摩擦升級，肯定會對全球經濟、石油需求，造成負面影響，但美中之間的談判發展，又難以預測。

OPEC 預計於 6 月 25、26 兩日開會，但亦有消息稱，該會議將延至 7 月初。

美中貿易戰持續延燒，中國商務部上週宣布，將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供；嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入「不可靠實體清單」，具體措施將於近期公布。

中國政府昨 (2) 日上午發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，痛批美國在貿易談判過程中出爾反爾、不講誠信，導致磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」；中國始終堅持平等、互利的磋商立場，在原則問題上，絕不讓步。