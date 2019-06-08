〈分析〉5月美國非農 真有這麼差？四個小細節帶你觀察

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年6月8號9點44分

週五 (7 日) 公布的美國非農就業人數之低，出乎市場意外，對 Fed 降息的期待更加攀升。市場已經押注 Fed 將會「快速降息」。根據 CME FedWatch 顯示，6 月立刻就降息的機率，一天之內提高了 10% 至 27.5%，7 月降息的機率，更超過 85%。

然而，5 月的非農報告，真的有像看起來的這麼糟嗎？

服務業為影響主因 但與 ISM 調查數據完全不一致

5 月新增非農就業為 7.5 萬人，大幅低於市場預期的 17.5 萬人，也低於前月的 22.4 萬人。「服務業」是影響這次報告最大的因素。

服務業就業人數變動，由前月的 17 萬人放緩至 8.2 萬人，主要來自醫療與教育產業的雇用放慢。不過，這與 ISM 服務業的雇用指數有相當大的出入。

5 月 ISM 非製造業的雇用指數，進一步攀高至 58.1，優於前月的 53.7，包括醫療等 12 個產業表示，為因應出色的需求，增聘了許多新職員。

再看製造業的話，就業增幅由前月的 3.5 萬人放緩至 8 千人，主要因營建業雇用放慢所致。相對的，可能受到貿易戰波及的汽車產業，反而一改前兩個月縮減雇員的格局，5 月增加雇用 2800 人。

就業不足指標改善

經濟學家 David Bell 和 David Blanchflower 研究，認為除了觀察失業率，一個可能更貼近循環變化的指標是：就業不足指標 (underemployment indicator)。這個指標是觀察就業的人數中，因經濟因素被迫從事臨時工的比重。

藍點: 就業不足指標 橘線: 三個月平均 (來源: Barron's)

2009 年金融海嘯後，這個數字來到 6.5% 的高點，爾後開始改善。今年初，因政府關門等因素，略為彈升，然 5 月份這個指標再度降至 3% 以下，較前月改善，顯示在就業率不變之下 (5 月維持在 60.6%)，原先被迫從事臨時工的勞動人口，找到全職的就業機會，實屬好消息。

黃金年齡的就業率維持穩定

所謂的黃金年齡 (Prime Age) 即 25 歲至 54 歲的青壯年「主力型」的就業人口，2009 年金融海嘯後，主力勞動人口的就業比率，來到 75% 的新低，之後穩步上揚。目前此比率已經接近 80%，與 2007 年的循環高點接近，小幅低於 1999 至 2000 年的 81.5%，顯示就業市場依舊穩定，且仍有進步的空間。

黃金年齡的就業率 (%) (來源: Barron's)

薪資增速保持水準

通膨也是 Fed 目前最在意的問題之一。5 月份整體薪資年增率略降至 3.1%，非監督勞動人口薪資則持穩於 3.35%，與去年 10 月以來的平均增速相當，顯示目前的就業市場，處於就業穩定、通膨無虞的格局，實屬正面。

藍: 非農薪資年增率 紅: 非監督勞工薪資年增率 (%) (來源: FRED)

下一個問題：就業市場有差到撼動 Fed 降息嗎？

Payden&Rygel 首席經濟學家 Jeffrey Cleveland 表示，今年的每月就業人數，平均增幅為 16.4 萬人，與去年的 22.3 萬人相比，的確放慢，但是去年是個相當輝煌的一年，以此為基準有失公允。

同時，他認為：「美國今年已經步入經濟擴張的第十年，每個月都期待增加 20 萬人，不叫正常」。

惠譽信用評等公司的首席經濟學家 Brian Coulton 表示，雖然工資增長緩和，但過去三個月的平均就業增速，並不令人擔憂。這顯示美國經濟也許變得溫和，「但並不是從懸崖上掉下來」。聯準會即便要刺激經濟，也可能由擴大資產負債表先著手，要轉為降息趨勢，可能言之過早。