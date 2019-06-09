全球「降息潮」在路上？路透：歐洲央行已對降息改持開放態度

週日 (9 日) 據《路透社》取得的獨家消息指出，在面對當前歐洲經濟表現疲軟的當口，歐洲央行 (ECB) 已改變貨幣政策態度，轉變為「對降息持開放態度」。

據《路透社》轉述二位知情人士表示，歐洲央行決策官員認為，若歐洲經濟成長率持續低迷，那麼針對進一步下調基準利率一事，歐洲央行已改持開放態度，意味著歐洲央行將可能進一步擴大目前的「負利率」水平。

歐洲央行目前 3 大基準利率水平分別為：

再融資利率為 0.0%。

隔夜貸款利率為 0.25%。

隔夜存款利率為 -0.4%。

雖然歐元區 Q1 GDP 季增率終值 0.4% 符合市場預期，且第一大經濟體德國 Q1 GDP 季增率也從上一季的 0.0% 增長至 0.4%，但是象徵經濟前景的製造業 PMI，歐元區與德國始終表現低迷，據 IHS Markit 上週一 (3 日) 公布的 5 月歐元區製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，數值僅 47.7，創近 6 年新低。

黑：歐元區製造業 PMI 紅：德國製造業 PMI 藍：法國製造業 PMI (圖片：Bloomberg)

上週四 (6 日) 甫結束的歐洲央行 6 月利率會議，會上歐洲央行雖然繼續維持三大基準利率不變，但是歐洲央行卻在會後聲明上調整了「前瞻指引」，明確指出該行將維持當前利率水平不變至少至 2020 年上半年。

此前 1 月份歐洲央行的利率聲明中，該行當時稱將維持利率水平至少至 2019 年夏天，但經過了 5 個月後，歐洲央行卻再次調整了前瞻指引至 2020 年上半，對此市場經濟學家認為，在目前全球經濟前景較差的環境之下，歐洲央行是樂於跟隨美國聯準會 (Fed) 一同邁向寬鬆貨幣政策。

市場經濟學家表示，即使經過多年的寬鬆刺激，歐洲央行的貨幣工具已經幾乎使用殆盡，但是歐洲央行為了支撐歐元區經濟、再加上 Fed、澳洲央行、印度央行、紐西蘭央行等皆已開啟降息循環，歐洲央行很可能跟隨著這波全球寬鬆大潮，一同加入「降息行列」。