避免關稅川普亮明燈 墨國可以大量採購美農產品

週五 (7 日) 美墨兩國談判代表持續在白宮進行第三天會談，美國總統川普推文表示，墨西哥將立即大量購買美國農產品以避免美對墨加徵的關稅。此前川普曾表示，將從週一 (10 日) 開始對墨國開徵關稅，直到自墨國入境的非法移民問題解除。

美國白宮助理 Marc Short 週五 (7 日) 表示，美墨兩國談判代表持續進行，如果進展順利，川普可能會推遲向墨國開徵關稅。Short 亦坦言，兩國離達成協議還有一大段距離。

川普推文亮墨國避免關稅的明燈。(圖片：翻攝川普推特)

隨後，川普在空軍一號上推文宣稱：「我們很有可能會達成美墨 (移民) 協議。」

他表示：「如果我們能夠與墨西哥達成協議，墨國將立即開始大量購買美國農產品，但若未達成協議，墨國將在週一 (10 日) 開始支付 5% 墨輸美商品關稅！」

在川普發表推文後，墨西哥披索兌美元一度觸及盤中高點，隨後小幅收斂。

美國邊境官員在 5 月逮捕超過 13.2 萬從墨西哥過境的非法移民，創 2006 年以來最高月幅，川普政府以關稅威脅要求墨西哥政府改善移民問題。

2018 年，美國向墨西哥出口價值約 190 億美元的農產品 (玉米、大米、乳製品、家禽、雞蛋和山核桃)，墨西哥成為美國農產品的第二大買家，僅次於加拿大。

美國農業部前首席經濟學家、華盛頓國際糧食政策研究所高級研究員 Joseph Glauber 說：「這在我看來非常奇怪。我甚至不確定這樣的承諾意味著什麼，因為墨西哥的私人進口商主要承擔大部分採購任務。」

截稿前，墨西哥外交部沒有立即發表評論。