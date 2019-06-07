關稅戰造成的傷害 Fed降息那夠彌補

鴿派的聯準會 (Fed) 可以使用降息之類的工具，以減少美國對中國與墨西哥進行關稅戰所造成的傷害，但在效果上，僅屬有限。

PGIM 公司首席經濟學家席茲 (Nathan Sheets) 在於東京舉行的 IIF 春季會員會議上，告訴 CNBC 電視台說，美國必須在談判桌上，解決這些問題。

他說：「Fed 可以減緩這些負面效果，但不確定他們是否願意採取快速且大幅的行動，試著完全抵銷貿易戰的影響。最終仍需要由川普與習近平及美國與墨西哥在談判桌上，加以解決。」

「Fed 會竭盡全力，處理經濟問題，但要完全抵銷貿易戰的影響，恐得大幅放寬貨幣政策，」席茲補充說道。

由於市場更加預期 Fed 今年將會多次降息，Fed 主席鮑爾週二表示，央行對放寬貨幣政策以支撑經濟，採取開放態度。

他說央行正注意目前經濟的發展，將會採取必要的行動，讓經濟持續擴張。

國際金融機構分析師布魯克斯 (Robin Brooks) 亦在 IIF 春季會員會議上告訴 CNBC 說：「國際間出現了一些警訊，我們為新興市場感到擔憂。諸多情況，包括國際政局，關稅，制裁及貿易風險，都會對新興市場造成傷害，單單鴿派 Fed 並不足以抵銷這些傷害。」

川普總統上週宣布，美國將對墨西哥商品課徵關稅，爾後還會加徵，直到墨西哥採取行動，阻止移民進入美國。貿易緊張蔓延至墨西哥，讓市場為之撼動。

同時，美國與中國的貿易戰亦遲遲未解，過去二週，雙方的言辭交鋒進一步惡化。