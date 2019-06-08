美墨達成協議但美中貿易爭端仍無解 本周重要新聞回顧

美國與墨西哥針對非法移民問題談判 3 天後，終於達成協議，而對於美中貿易爭端，外資普遍認為 ，G20 高峰會上問題仍難獲得解決，世界銀行也下修今年全球經濟成長；國內部分，權王台積電舉辦股東會，對下半年景氣保守看待，拖累大盤本周表現，合計下跌 89.29 點，跌幅 0.85%，指數來到 10409.2 點，勉強守住年線；以下是本周重要大事回顧：

川普報喜 關稅加徵前夕美墨達成協議

面對 6 月 10 日美國加徵墨西哥關稅的日子近逼，美國總統川普曾發推特強調，自己不是虛張聲勢，台北時間 6 日美墨官方開始進行會談，主要聚焦解決美國南方邊境，從墨西哥入境的非法移民潮問題，墨西哥總統羅培茲歐布拉多在 3 日也曾釋出善意表示，願意壓制移民管制來達成避免關稅的協議。

但談判首日雙方如外界預期未達成協議，也傳出墨西哥已經備妥關稅報復清單，主要針對川普競選基地出口農業和工業產品，不過根據最新報導指出，美墨兩國已達成協議，川普更在推特上表示，美國將「無限期暫停」向墨西哥所有輸美商品課徵關稅。

但根據一份國外研究報告調查顯示，若美國對所有墨西哥商品課徵 5% 關稅，美國恐將丟失 40 萬個工作機會。

美中互槓 外資估 G20 仍無法達成貿易協議

美中貿易戰越演越烈，外資摩根大通、摩根士丹利認為，就算美國總統川普和中國國家主席習近平，於本月底的 G20 峰會會晤，也不太可能達成貿易協議。

中國國務院新聞辦公室 2 日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，內容稱，美國在貿易談判過程中出爾反爾、不講誠信，導致磋商嚴重受挫，美國貿易代表辦公室和美國財政部 4 日也發表聯合聲明表示，中國近期發表的白皮書與公開聲明，扭曲美中兩國貿易談判性質與歷史，兩國皆發表聲明互相譴責。

根據外媒報導，聯邦快遞遭到中國監管調查，原因是該公司將華為寄送的包裹轉移到聯邦快遞的美國孟菲斯總部，而不是交付給華為在亞洲的辦事處。

庫克：不擔心貿易戰影響蘋果 WWDC 上展示 iOS 13

面對關稅貿易戰衝擊全球市場，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 4 日接受外媒訪問時表示，指出中國並未針對蘋果，不擔心中國會對蘋果加徵關稅。

而 3 日蘋果也在 2019 全球開發者大會 (WWDC) 上，宣布新作業系統 iOS 13，主要特點包含整體提速、改版了共享體驗、提升隱私保障功能等。

看淡景氣 全球經濟成長再下修

世界銀行 4 日發布最新一期「全球經濟展望」報告，其內容與 4 月 IMF 所公布的「世界經濟展望」報告相當，均下調今明兩年全球經濟增長預期，同時也警告受到貿易緊張局勢和金融動盪影響，全球經濟面臨嚴重的下滑風險，報告中顯示，預估今明兩年全球經濟成長分別為 2.6% 和 2.7%，較 1 月預估值分別下修 0.3 和 0.1 個百分點。

美國聯準會暗示必要時將降息

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)4 日出席會議時表示，正密切關注貿易戰對美國經濟之衝擊，並對「調整貨幣政策框架」持開放態度，外界認為這是暗示在必要時候，Fed 將可能降息，目前聯邦基金利率區間為 2.25-2.5% 之間，而根據 Fed 基金期貨市場顯示，交易員認為 Fed 在 7 月降息的可能性高達 7 成。

而繼紐西蘭降息後後，澳洲央行 4 日也宣布降息 25 基點，至歷史最低的 1.25%，符合市場預期，這也是自 2016 年 8 月來澳洲首度降息，澳洲央行聲明表示，降息將有助於閒置產能利用，並改善失業狀況，預估今明兩年經濟成長仍可達到 2.75%。

中國成為全球第 4 個邁入 5G 世代的國家

中國工信部 6 日宣布，將發放 5G 商用執照，也代表中國成為美國、韓國、英國後，第四個跨入 5G 商用的國家，根據央視報導，中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電將是頭 4 家取得 5G 使用執照的企業。

全球 5G 訂單 華為強勢回歸擠下諾基亞

華為陷入美國禁令風暴，諾基亞趁隙搶食 5G 大餅，3 日風光宣告全球 5G 訂單已超過華為、諾基亞，但不到一週時間，中國工信部 6 日正式發放 5G 商用牌照後，華為強勢宣布 5G 全球訂單量與基地台發貨量再度奪冠，在全球 30 個國家取得 46 個 5G 商用合約，5G 基地台發貨量也超過 10 萬個。

值得關注的是，中國國家主席習近平 5 日啟程訪問俄羅斯，華為代表隨行，並在會談期間，與俄羅斯電信大廠 MTS 簽訂協議，雙方計畫今明 2 年擴大合作，全力發展俄羅斯 5G 網路。

不過，日本貿易安全情報中心本周將華為列入風險名單中。

台積電股東會

台積電 (2330-TW)5 日舉辦股東會，展望全年表現，董事長劉德音表示，華為訂單需求確實減少，南京廠稼動率也下滑，因此全年營收微幅成長的目標，可能會略為改變，預計 7 月法說會上進一步說明，而股東會上也順利通過去年盈餘分配，及未來每季發放股利議案，每股將配 8 元現金股利，也核准今年首季每股現金股利 2 元，預計今年第 4 季發放。

面對華為遭美國圍剿，劉德音認為，短期勢必對手機產業造成衝擊，不過 5G 與 AI 發展是長期趨勢，將朝更具 AI 運算能力的智慧型手機、高速運算、物聯網與車用電子發展，但台積電恐下調全年營收目標的消息，也讓本周股價市值一度跌破 6 兆元關卡。

鴻海罕見提前公布營收 續創同期新高

鴻海 (2317-TW)5 日罕見提前公告 5 月營收 3842.17 億元，月增 1.2 %、年增 10.7%，累計今年前 5 月營收 1.82 兆元，年增 5.9%，雙雙續創同期新高。鴻海指出，5 月三大產品線以月增表現來看，通訊類產品成長最多，運算類產品居次，消費類產品居末。

空服員取得罷工權 長榮航強調協商大門沒有關

長榮航 (2618-TW)7 日罷工投票開票結果出爐，桃園市空服員職業工會宣布有 4038 票同意罷工，取得合法罷工權，對此，長榮航回應投票結果，深表遺憾，並強調協商大門不關閉，呼籲務實對話、理性協商，才是解決爭議最佳方式。

長榮航表示，協商大門不會關閉，也已回函工會，因籌備股東會因素，希望 6 月 25 日後擇日再行協商，但外界推測若協商不成，按工會慣例，任何一天都有可能突襲發動罷工。

財政部端午記者會 財長：貿易戰讓台找到經濟發展契機

財政部 5 日舉辦端午記者會，財政部長蘇建榮表示，貿易戰已非單純的貿易問題，而是科技與地緣政治的紛爭，短期會影響資本市場，長期則是改變供應鏈生態與全球貿易秩序，面對美中貿易戰持續延燒，台灣可望從中找到經濟發展契機，並強調國安基金會密切關注市場變化，必要時不排除臨時召開國安基金委員會。

大飲找到會計師有望化解下市危機

大西洋飲料 (1213-TW) 至今仍未繳交去年與今年首季的會計師簽證財報，大飲 3 日公告，已委任南台聯合會計師事務所簽證，新任簽證會計師為丁澤祥和蔡玉琴，若大飲在 6 月 19 日前完成重編財報，將可化解下市危機。

而大同 (2371-TW) 旗下子公司綠能 (3519-TW) 已於 5 月 2 日終止上市，5 日發布公告，獲金管會展延重編去年財報，期限至 6 月 20 日。

台灣 50 成分股變更 24 日生效

富時羅素 6 日公布證交所與富時國際合編的台灣指數系列與高股息指數成分審核結果，台灣 50 成分股納入豐泰、刪除群創；台灣中型 100 指數成分股則新增群創、緯穎、國建、南港，刪除彩晶、義隆、神隆、豐泰，相關成分股調整將在 24 日正式生效。