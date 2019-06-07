空服員取得罷工權 長榮航：呼籲務實對話 重新協商大門沒有關閉

長榮航 (2618-TW) 罷工投票今 (7) 日開票開票，結果取得合法罷工權，長榮航 () 今(7)日公告指出，針對桃園市空服員職業工會宣布發起之罷工投票結果，深表遺憾，並強調協商大門不關閉，呼籲務實對話、理性協商，才是解決爭議最佳方式。

長榮航強調，在過去 20 次團體協商、3 次調解會議、2 次重啟協商會議，公司皆秉持誠信協商原則，每次會議都依桃空職工訴求，提出合理的對案或意見，但桃空職工並未就公司提出的對案具體回應，因此無法達成共識。

長榮航表示，再次協商大門不會關閉，並已於昨 (6) 日回函工會，因籌備股東因素，希望 6 月 25 日後擇日再行協商，公司認為務實對話、理性協商才是解決爭議的最佳方式，呼籲工會在爭取空服員福利之際，也能以消費者及旅客的權益為優先考量。

長榮航強調，面對桃空職工可能發起的罷工活動，已進行相關的應變規劃，一旦發生罷工，長榮航將成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，並於第一時間在機場、官網、手機 APP 公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。

旅客疏運方面，長榮航也說，將盡全力協調簽轉外家航空，讓旅客儘早抵達目的地，對於自行取消或變更行程的旅客，也會提供退票及改票免收手續費之服務。