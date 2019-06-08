〈潛力股〉燿華獲軟硬結合板及汽車雷達板加持 營收挑戰220億元

PCB 燿華電子 (2367-TW) 受惠軟硬結合板需求旺盛，5 月營收 18.6 億元，與上月相當，年增 21.09%，也達到去年旺季單月營收水準，市場密切注意，燿華切入蘋果 iPods 無線藍牙耳機軟硬結合板供應鏈，並順利生產後，後續在美系客戶、中系客戶湧入後，對業績的挹注效果。

燿華長距離汽車雷達板，可望在新客戶加持下放量出貨，是形成刺激業績成長的要素，預估今年燿華營收將順利突破 200 億元大關，並向上挑戰 220 億元。

燿華累計 1-5 月營收 85.55 億元，年增 14.67% ，6 月營收應可維持在 18.6 億元水準，第 2 季單季營收可望達 56 億元，創 6 季以來單季新高，估計也應為單季歷史次高。

同時，燿華為因應軟硬結合板市場需求大幅成長，預計下半年持續擴充新產能，為燿華挹注新成長動能。

燿華軟硬結合板生產，主要在蘋果無線藍牙耳機、汽車應用，今年第 1 季營運淡季不淡，首季稅後純益 2.04 億元，年增 3.1 倍，每股純益達 0.33 元，第 2 季營收以 56 億元計算，則將呈現 15.89% 的季增，及 22.94% 的年增率。

燿華後市獲法人看好，主要在軟硬結合板應用於無線耳機，除既有蘋果訂單追加外，其他中系及美系 3C 電子產品廠商也搶進，燿華可望受惠，且陸續送樣，此外，燿華汽車板發展上，生產提供長距離 77GHz 的汽車雷達板產品，也獲客戶看好，下半年新客戶訂單也可望放量出貨。

燿華江蘇南通投資設立的新廠已動工，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，可無逢銜接上海展華廠生產，設計月產能為每月 90-100 萬呎，高於目前現有上海展華廠產能。

燿華去年每股純益 1.06 元，擬配每股 0.4 元現金股利。