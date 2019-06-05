能源盤後—終止連4跌 期油自熊市返回 唯空頭仍是主力

週三 (4 日) 交易，原油期貨自稍早跌勢中恢復回來，最終收高，終止已讓 WTI 進入熊市的連續 4 日跌勢。

長葉貿易集團資深商品合夥人 James Hatzigiannis 表示，「過去幾個交易日，原油受到打擊，交易者看到便宜價格的機會，加上股市今天因 Fed 可望降息而復甦上升。在石油期貨收盤後，美股基準股指大致走高。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 23 美分或 0.4%，收每桶 53.48 美元，週一的 53.25 美分為最前月契約自 2 月 12 日以來最低收盤價。

根據道指，WTI 原油期貨最前月契約跌破 53.04 美元便較 4 月 23 日觸及的高點 66.30 美元下跌超過 20%。週二盤中低點一度達 52.43 美元

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 69 美分或 1.1%，收每桶 61.97 美元，週一的 61.28 美元為最前月契約自 1 月 28 日以來最低收盤價。

Brent 原油期貨最前月契約跌破 59.656 美元時，就邁入熊市，目前 Brent 原油期貨價格大致較 4 月時的高點下降近 17%。

Hantec Markets 分析師 Richard Perry 正關注近期拋售潮有無可能太過頭、太快速，但「雖然 WTI 有能力返回 54.65 美元，這至少是近期的復甦，但昨日收低表明空頭仍是主力。」

由於全球經濟越來越令人擔憂，且中美貿易關稅戰恐怕挫傷能源需求，所以美國原油價格已經走跌數週。

除了觀察股票和經濟外，交易者也在權衡 OPEC + 減產協議在本月抵到期後的發展。根據媒體報導，下一次會議原定於 6 月 25 日至 26 日舉行，但現在可能因俄羅斯的要求推遲到 7 月初。

沙國能源部長 Khalid al-Falih 表示，近日的波動「毫無根據」，他預期就算全球產量協議在 6 月底到期，OPEC 也將持續協助穩定價格。

根據 S＆P Global Platts 調查，分析師估計 EIA 將公布上週 (5 月 31 日止) 原油庫存下降 170 萬桶、汽油庫存增加 20.8 萬桶、蒸餾油庫存下降 108 萬桶。

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