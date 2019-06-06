能源盤後—美庫存量達近2年來高點 WTI原油入熊市 布油見熊蹤

週三交易，原油期貨價格下跌，WTI 原油價格進入熊市，係因上週庫存增加近 700 萬桶，為 5 週來最大，也讓庫存登上近 2 年最高水準。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「原油庫存目前已達 2017 年 7 月以來最高水準，自三月中旬以來增加了近 4400 萬桶。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.80 美元或 3.4%，收每桶 51.68 美元，為最前月契約自 1 月中旬以來最低收盤價，且較 4 月 23 日登上的糕點 66.30 美元下跌了 22%，因此進入熊市。

股票期貨市場週三大多走高，但由於美國 5 月份私營部門就業成長不及預期，令人擔憂經濟放緩，這可能挫傷石油需求，因此週三其他市場的風險情緒未能推升油價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.34 美元或 2.2%，收每桶 60.63 美元，為最前月契約自 1 月 28 日以來最低收盤價，目前較 4 月時登上的高點下滑 18% 以上，如果收盤低於 59.656 美元就會邁入熊市。

庫存數據

EIA 週三報告，上週 (5 月 31 日止) 美國原油供應量增加 680 萬桶，為 4 月 26 日止的那週以降最大單週增加數據，4 月 26 日止的當週增加 990 萬桶，為今年迄今最大。

不含策略石油儲備，商用原油庫存目前總數量為 4.833 億統，較每年此時的 5 年平均水準高了約莫 6%。

根據 S＆P Global Platts 調查，分析師估計 EIA 將公布上週 (5 月 31 日止) 原油庫存下降 170 萬桶；API 週二報告則顯示上週原油庫存增加近 360 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，「今日數據對原油來說，悲觀到難以形容，每年這時候通常會有動力，因為原油會被提煉成汽油。」

EIA 報告也指出，上週汽油庫存增加 320 萬桶、蒸餾油庫存增加 460 萬桶。根據 S＆P Global Platts 調查，分析師原估計上週汽油庫存增加 20.8 萬桶、蒸餾油庫存下降 108 萬桶。

Smith 表示，「隱含產品需求的大幅下降引起了更深的悲觀看法，因為汽油庫存和蒸餾油庫存大幅增加。然而，比起進口量大增，煉油廠的運作增加已黯然失色。海灣和西海岸的水上進口特別強勁，導致原油庫存大增，儘管煉油活動增加，仍遠低於一年前的水準。」

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 1.693 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 1.780 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.6%，收每百萬 Btu 2.378 美元。

由於對全球經濟的擔憂加深，以及中美、美墨之間因關稅引起的緊張關係，這些恐挫傷能源需求，WTI 石油價格已經走跌數週。

Zahir 表示，「隨著貿易戰演進，且如果下週美對墨西哥啟動關稅，我們可能持續看到能源市場去化風險的動作，現階段原油任何反彈的漲勢，在我們看來都將是短暫現象。」

「債市正成為焦點，如果我們持續看到債券價格上升和殖利率下降，這表明全球經濟和成長放緩，這恐怕對原油需求產生直接的衝擊。」