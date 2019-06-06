美國商業石油庫存飆增近30年之最 油價崩盤跌入熊市不意外

上周美國石油庫存總量創近 30 年最大增幅，拖累油價大跌，紐約油價周三暴跌逾 3%，波段跌幅近 22%，宣告進入熊市，分析師預期若跌破 50 美元，將引發更大賣壓。

美國能源信息署數據顯示，截至 5 月 31 日當週，美國原油庫存量 4 億 8326 萬桶，比前一周增加 677 萬桶；美國商業石油庫存總量上周增加約 2200 萬桶，單周增幅為 1990 年以來新高；美國原油產量同時創下歷史新高，而進口則攀升。

美國上周石油庫存量增加為近 30 年來之最。(來源：Bloomberg)

紐約商品交易所美國西德州中質 (WTI) 一個月原油期貨下跌 1.80 美元或 3.4％，收於每桶 51.68 美元；紐約 8 月到期的布蘭特原油期貨下挫 1.34 美元或 2.2％，收於每桶 60.63 美元。

油價受三大利空衝擊

受到美中貿易衝突升級、市場對全球經濟前景擔憂、加上美國原油供過於求等三大利空，拖累紐約油價周三創下 5 個月來新低，距離四月時的高點 66.6 美元，跌幅達 22%，宣告跌入熊市。

Tortoise Capital Advisors LLC 的投資組合經理 Matt Sallee 表示，油價出現崩盤不令人意外，除非貿易衝突放緩等因素讓市場情緒改善，否則油價在下周仍然處於跌勢。

OPEC 周三表示，該集團未來幾週舉行的會議中，將考慮目前的「經濟利空」；在油價下跌的背景下，使得也讓石油輸出國組織 (OPEC) 及其合作夥伴減產限令在六月到期後延長的可能性提高。

紐約 Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 日前表示，中美之間長期的貿易談判已引起金融市場廣泛去化風險的心理，包括股市和原油，且今年經濟成長下調也可能降低全球石油的需求成長。

Steeves 說，在供給增加、需求放緩下，油價的完美風暴成形，未來將持續下跌並測試 1 月低點支撐，若 WTI 原油期貨跌破 50 美元，甚至可能引發更大的拋售潮。