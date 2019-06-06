美墨首日未達協議 墨備妥關稅報復清單玉米倖免

美東時間週三 (5 日) 美股盤後時段傳出美墨未達成「關稅與移民」協議，與早前美國官員釋出的「關稅不必如期生效」消息相左，促使墨西哥披索兌美元應聲下滑，隨後，美國川普推文表示，美墨會談將於明日持續進行，披索跌幅隨之收斂。

截稿前，披索跌幅已小幅收斂。(圖片：investing)

週三美國總統推文表示，美墨談判正在取得進展，但還不夠！兩國將在週四 (6 日) 持續會談。

川普亦警告：如果兩國未達成協議，那美國向墨西哥全部商品加徵關稅，將在下週一 (10 日) 開始生效。

川普推文表示，美墨談判將於明日持續進行。(圖片：翻攝川普推特)

美國總統川普堅持祭墨關稅撼動市場，週三美墨會談前，美國財委會共和黨主席 Chuck Grassley 預測，美國和墨西哥將達成協議以避免關稅。

白宮貿易顧問彼得納瓦羅 (Peter Navarro) 亦發表聲明稱，墨西哥若同意做出某些讓步，關稅可能根本不必生效。墨西哥需要抑止尋求庇護的移民，加強與瓜地馬拉邊境的執法，解決移民檢查站的貪腐問題。

墨西哥官員週三 (5 日) 則表示，墨西哥希望美國重新安排國安資金，轉向促進墨西哥與瓜地馬拉邊境的經濟發展，以遏制該地區的移民潮。美加徵的關稅將適得其反，墨西哥已採取措施解決移民問題。

墨西哥外交部長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 週二 (4 日) 表示，將就移民問題對美提案，有八成機率避免美國開徵關稅。

實際上，美墨談判前 墨西哥報復關稅清單傳出早已出爐，主要針對川普競選基地出口農業和工業產品。

據外媒引述消息人士報導，墨西哥總統歐布拉多 (Andrés Manuel López Obrador) 已收到一份正式的美國產品清單 (不包括玉米)，如果下週一美國關稅威脅如期生效，墨西哥將對美施以報復性關稅。

由於墨西哥長年依賴美國進口玉米，一時間很難尋找替代國家進口，因此墨西哥將美國進口玉米排除於外，但消息人士卻指出，這也可能會適情況發生變化。