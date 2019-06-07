曾準確預測2018年賣壓 現在預測道瓊將上漲至40000點

Lamoureux 研究機構總裁賴謀伍 (Yves Lamoureux) 曾準確預測 2018 年股市的 "恐慌事件"。他現在預測道瓊工業平均指數又將大幅上漲至新高點，並說投資人約有二年時間進場。

賴謀伍說：「這將是一個世代的高點，道瓊將上漲至 30000 點，而後再上漲至最終的 40000 點，而後在高檔整理十年，」

他說，每當股市陷入困境，Fed 主席鮑爾便會出面力挺，尤其進入選舉年，經濟必須停留在最佳狀態。本週，鮑爾暗示降息，似乎正有此一目的。至於並非眾人均相信即將降息，並無關緊要。

「我預期另一波大幅漲勢即將展開，投資人將瘋狂進場。」賴謀伍說。「我與別人不同之處，在於我學的是心理學，我發覺現在最奇特的事是，有大量資金退出股市，進入債券市場。」

他說，這波資金出走，正是 2019 年的 "恐慌事件"。

道瓊指數自 12 月的跌勢中，已反彈上漲 17%，但他並不接受道瓊已大幅上漲的說法。他說，必須看看個股，有些股票賣壓沉重，投資人一年半來沒有賺錢。

賴謀伍說，今年初，他將 10% 資金投入了股市，現在準備加碼到 50%，到第三季可能達到 100%。但他並不青睞大型科技股，這些公司可能會遭到主管機關檢查，結果並不確定。

他建議投資人找尋成長股，但不發股利也沒有大筆債務的企業。債務加上股利，往往把公司毀了。奇異股價曾上漲至 60 美元高點，隨後却跌到 7 美元。他說，大筆債務害死了這檔股票。