貿易戰削弱投資信心 專家建議增持這三項投資部位

美中貿易戰開打以來，天天都有新變化，讓資金亟欲尋覓避險避風港，施羅德投信建議，在貿易戰局勢未明前，建議可先將資金轉進美元與黃金，並拉長債券存續期間避險。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥表示，貿易戰讓市場瀰漫不確定氛圍，而公債就成了資金最佳的避風港去處，建議投資可增加債券組合存續期間，美國公債 10 年期殖利率還有 2.7%~2.8%，現在已經降至 2.26%。

至於美元部分，莊志祥說，貨幣曝險部位可轉向美元，觀察美元指數走勢，今年大致約落在 96 左右震盪，但隨著美中貿易戰增溫，導致資金撤離新興市場轉進美元，推升美元指數一路飆升至 98，創下今年以來新高，在美元仍維持強勢態勢下，可透過拉高美元部位做為防禦。

至於黃金部分，莊志祥指出，黃金價格從去年底的每盎司 1282 美元一路攀升到 1340 美元，近期落在 1277 美元震盪整理，在貿易戰議題持續干擾市場之際，預估黃金能還能繼續發揮一定的保護功能。

至於近期市場再度出現長短天期殖利率倒掛，莊志祥認為，目前整體市況跟過去評估衰退的時空背景並不同，2008 年金融海嘯後的超寬鬆貨幣政策，使得目前市場資金依舊充沛，在此特殊環境下，才造成所謂的殖利率倒掛現象加劇，因此對於殖利率倒掛後 6 到 12 個月內經濟可能衰退的看法，持相對保留態度。

但要注意的是，目前除了美國、中國有貿易戰紛爭，包括歐洲、日本市場經濟成長仍處於疲弱停滯狀態，如果美中貿易戰無法和緩，恐會讓經濟成長提早陷入停滯。