鉅亨買基金用戶快參賽！「投資老司機」競賽火熱 獎金80萬元讓你發

鉅亨網推出投資老司機競賽活動，史上最「真實」基金比賽，已於今 (2019) 年 6 月登場，此場競賽讓參賽者賺很大！除了 80 萬高額獎金，參加老司機小學堂抽獎，還有遠東百貨禮券、Line Point 送 100 點，只要成為「鉅亨買基金」用戶，下載老司機 APP，設定好帳戶，便可使用「投資老司機」APP 程式服務並輕鬆參加投資競賽。

鉅亨網自去年第 3 季推出『投資老司機』服務以來，成為投資人的熱門理財工具，下載使用『投資老司機』APP，除了可以看見自己每月績效、查看交易明細外，還可以更進一步觀摩真實投資組合，對投資人來說是一個省時又省力的實用理財工具。

「鉅亨買基金」交易平台上開戶，不僅可以享受單筆、定期定額手續費優惠外，成本相較一般通路低，交易也免收銀行信託管理費，長期投資累積下來，交易成本與實體的通路差異大。

近期「鉅亨買基金」也經常推出不同的基金行銷優惠活動，例如：全平台月配息基金 0 手續費等，讓投資人省下不少手續費，獲得較高的投資報酬；同時，此次競賽期間，也適逢『鉅亨買基金』推出施羅德、摩根、安聯三大系列基金跨季度 0 手續費中，不妨加以利用。

簡單舉例來說，若單筆投資 600 萬在平衡月配息基金上，銀行以單筆申購以股票型基金手續費 5 折價（約 1.5%) 計算，信託管理費每年 0.2% 計算，手續費 9 萬，再加上信託管理費 0.2% 計算則一年後買回費用 1.2 萬；若改選擇「鉅亨買基金」以精選基金手續費 0% 計算的話，「鉅亨買基金」可以為客戶節省費用 10.2 萬元，直接貢獻 1.7% 的正報酬；這樣的案例，若長期投資累積，網路交易投資越久，則可望節省越多投資成本。

不僅如此，老客戶推薦新客戶加入「鉅亨買基金」，也可以同享開戶優惠。投資人在「鉅亨買基金」的網路交易平台上，不僅可以利用低成本買到境外基金，網路交易也無時間限制，24 小時都可以做交易，另外，再結合鉅亨網的老司機 APP 下載與註冊帳戶，透過手機，就可以掌握個人投資成效。

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