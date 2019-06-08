數位帳戶存錢、省錢一次到位幫你存第一桶金

社會新鮮人剛踏入職場儘管薪水不高，但仍不能忽略理財的重要性，如果口袋不夠深或對理財毫無頭緒，不妨先從最基本的儲蓄開始替自己存夠投資本，而銀行的數位帳戶，標榜可享有比活儲牌告還高的利率，對小資族而言算是不錯的選擇。

目前包括台新、華南、一銀、兆豐都有提供數位帳戶，綜觀這些數位帳戶的共同特色是，活儲利率優於牌告價，同時可享有基金申購與跨行提、轉帳等相關手續費優惠。

台新銀行的 Richart 數位銀行帳戶，到今年底前透過 ACH 機制約定每月單筆自動轉帳轉入金額滿 2 萬元，存款餘額在 100 萬內，可享年利率 1% 優惠；如果是非台新銀帳戶。

如果是以 Richart 簽帳金融卡，不限金額消費兩筆，自成功扣款支付當月第二筆款項的次營業日起，該 Richart 簽帳金融卡所屬帳戶存款餘額在 10 萬元以內，可享 1% 年利率優惠。

華南銀行的 SnY 數位帳戶，存款餘額在 10 萬內可享 1.1% 存款優惠，且該數位帳戶同樣提供基金申購與跨行提款與轉帳優惠，以基金申購為例，不限筆數、金額一律可享 2 折手續費優惠，舉例來說，每月如果扣款 2 次 5000 元申購基金，可節省 240 元手續費。

兆豐銀行數位帳戶 MegaLite 存款金額在 5000 元以上、10 萬元以內，即可享有 1.2% 的活儲年息優惠，此外，數位帳戶還可享有每月 10 次的跨行提、轉款免手續費優惠。

第一銀行的 Ileo 數位帳戶存款金額滿 100 元、12 萬元以內，可享有 1.2% 的活儲優惠，同時每月 10 次跨轉、5 月跨行提款免手續費優惠。

上海商銀新推出的 Cloud Bank 主大三大優惠，包括存款 10 萬以內可享 1.2% 活儲優惠、悠遊卡自動加值金回饋與自動化通路手續費免費。上海商銀表示，存款在 10 萬元以內，可享 1.2% 活儲優惠，悠遊 Debit 卡自動加值次數每月滿 4 次，每月還有 15 次自動通路交易免手續費與悠遊卡自動加值 2%。