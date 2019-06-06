時機成熟就出手 川普：可另對3000億美元中國商品加稅

正在歐洲訪問的美國總統川普今 (6) 日再度放話，稱可另對價值 3000 億美元的中國輸美商品加稅，「我會在適當時機出手」。

美中貿易爭端愈演愈烈，兩國隔空互罵砲聲隆隆；美國財政部和美國貿易代表辦公室發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

中國商務部週二透過新聞稿回嗆，指美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由，頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在貿易磋商過程中，企圖將自身利益訴求，強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。

根據路透社報導，川普週四接受媒體採訪時表示，美中兩國的貿易談判，正在發生許多有趣的事情，「我們拭目以待」。

川普強調，他可以另對價值 3000 億美元的陸貨加稅，「我會在適當時機出手」；但他並未對媒體透露，哪些商品會受到影響。

川普認為，無論中國或墨西哥，都希望和美國達成協議。

墨西哥外交部長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 日前率墨國代表團赴美，於白宮與副總統潘斯 (Mike Pence)、國務卿龐培歐等美國官員會談，但未能達成避免墨國被加徵關稅的協議。

美墨雙方週四將再度會商，若還是無法取得共識，美國將從 6 月 10 日起，對墨國輸美商品加稅。