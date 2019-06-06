【華冠投顧】國巨，行情總在一片悲觀聲中，悄然來臨

◆盤勢分析

台北時間今晨 02：00 美聯儲發佈褐皮書內容顯示，過去二個月，經濟活動整體仍呈現緩步成長。而中美貿易問題，確實令企業承受不少壓力，如零售銷售、工廠訂單等等數據，以弱勢呈現可見一斑。

本週五即將公佈的『美國 5 月季調後非農就業人口變動』為接下來的關注焦點，前值 26.3 萬人，預期值 19.0。昨日公佈的，美國 5 月 ADP 就業人數，值為 2.7 萬人，遠低於前值 27.1。此值可當成非農數據之預測參考值。另外，本月底的焦點，於 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公布利率決議，續鎖定。

延續週一，美國聖路易士聯儲主席布拉德的鴿派言論，本週二，Fed 主席鮑威爾（Jerome Powell）出席 Fed Listens 時表示，為了維持經濟續擴張，使得通膨率趨近 2% 目標，暗示寬鬆的貨幣政策可能再度的開啟；於適當時機可能會再次的降息。這使得美國股市連續二日大幅的彈升；道瓊指數，周三持續上揚 + 207 點，漲幅 0.81%。這現象也應驗了本文 06/04 之述『所以美國『可能很快』就會降息，這或許可為未來經濟提供保障。這或將為股市帶來另一股上攻的助力，至少在短期之內。』

大盤今日在假期之前出現回檔，這以常態視之。

依據 05/30 之述『加權指數，後市可留意上方 10490-10556 之反壓關卡是否站的上？站上該關卡，則有翻多之機。』近日，最高來到 10541，已進入預期區間的上緣。後市仍依此關卡，為判斷依據。

我們持續關注的 2327 國巨，昨日召開股東會，陳董表示，受到中美貿易戰的影響，對消費者信心衝擊大，仍以保守看待未來。但過去一年來，該反應的利空已悄然反應殆盡。依據型態，後市出現大彈升之機率仍高，見下圖。

另外，2317 鴻海，如 06/03 之述，目前回測至支撐區，後市持續彈升機率仍高

作者：華冠投顧 葉良超 分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

