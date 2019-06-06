新加坡打房太有效！閒置空屋2.4萬 還有4.4萬間等著進房市

隔著一道柔佛海峽，與馬來西亞相望的島國新加坡，面積 721 平方公里，大約是 2.5 個台北市大小，但卻有 2.4 萬間的空置公寓。

除了這 2.4 萬間之外，還有 4.4 萬間新屋等著進入新加坡房市。其中 3.9 萬間是來自國有住宅用地出售以及建造中的，還有 5000 間則正等待建照核准。

彭博社報導，由於新加坡房市目前需求偏弱、整體房市供應過度的現象，讓該國政府於周四 (6 日) 宣布調降用於私人住宅的土地出售量。排除已在建造中的公寓，今年下半，新加坡的新增私人住宅將為 1235 間，較上半年的 1640 間減少 25%。

仲量聯行指出，如此看來，2019 全年的 2875 套私人住宅供應量，是自 2014 年以來最低，而從星國目前低迷的經濟與商業展望來看，調降住宅供應量是合理的舉措。

而新加坡政府決定限制房市供應的政策，也受到投資人讚許，富時海峽不動產投資信託指數周四上漲了 2%，是自 2015 年 8 月以來最大單日漲幅，也創下 5 年來高點。

(圖: shareinvestor.com)

新加坡房市在 2017 年重回熱絡，但該國政府之後祭出許多調控措施，包括限建、調高當地人購買第 2 套房、海外人士買房的印花稅，以及調升房屋稅等。各項措施實施後，新加坡房市逐漸回穩，攀高的空屋量也說明，新加坡打房政策確實很見效。