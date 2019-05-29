新加坡、大馬及越南列入匯率觀察名單 原因何在？

美國財政部週二 (28 日) 公布「半年外匯政策報告」，將 9 個國家列入觀察名單，東南亞新加坡、馬來西亞及越南，都被新增在名單之中。其他 6 國是中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本及南韓。

被貼上這些標籤不會立即遭美國處罰，但可能會對其金融市場產生影響。一些學者相信，星馬及越南被列入名單，可能與美中的貿易戰有關。

首爾 NH Investment & Securities 經濟學家 Kim Hwan 認為，新加坡、越南和馬來西亞被列入名單，代表美國繼續向中國施壓，因為這些國家都是與中國貿易密切的東南亞國家。

美國財政部以 3 項指標，做為判斷「匯率操縱國」的標準，第一項是對美貿易順差超過 200 億美元，第二項是經常帳盈餘，這個標準由原先占 GDP 3% 下修至 2%，第 3 項是單邊干預外匯市場。3 項中出現 2 項，就會被列入觀察名單。

對美貿易盈餘偏高的亞洲國家 (圖表取自彭博)

這份報告原本應在 4 月中發布，但財政部官員表示，由於評估的標準變更，因此延後公布。同時，由於財政部調低了標準，造成這次公布的觀察名單數量增加。

美方稱新加坡應進行改革

據《彭博》報導，新加坡財政部表示，之所以被列觀察名單，主要是由於 2018 年的經常帳盈餘和外匯淨購買金額超過 170 億美元，相當於 GDP 的 4.6% 而被列入。

美國財政部在報告中稱，新加坡應該進行改革，降低過高的儲蓄率，提高國內消費，同時努力確保實際匯率與經濟基本面保持一致，以幫助縮小龐大的外部盈餘。

National Australia Bank 市場策略主管 Christy Tan 表示，新加坡的貨幣政策調整，主要透過影響匯率，因此干預情況相對較重。她認為，新加坡仍然相當強調出口，美國提高國內消費的建議，恐怕很難產生有意義的影響。

馬來西亞央行表示，他們支持自由與公平貿易，匯率由市場決定，未在匯率上有所不公，即使被列入觀察名單也不至於產生太大的影響。

緊盯匯率成川普政府新工具

依此指標，中國只達成 1 項，不過美國財政部認為，中國對美國的順差過大，因此也列為觀察名單中。另兩國列為貨幣觀察名單的亞洲國家是日本及南韓，印度這次則被剔除在名單之外。

越南有可能 3 項指標都達到標準，不過美國財政部未將其列為「操縱國」，主要理由是因為財政部認為，越南對外匯的干預是雙向的，而且他們有合理的理由需要重建儲備。

對於日本與南韓的狀況，美國財政部表示，日本應實施結構性改革，以減輕公共債務負擔和貿易不平衡。南韓被要求限制貨幣干預，即使他們現在願意揭露更多的細節。

對各國匯率的要求，已經成為川普政府改寫全球貿易的新工具，他表示，他國的外匯干預，損害了美國企業及消費者的利益。美國商務部也在上週提議，對來自「貨幣低估」的國家課徵反補貼關稅。