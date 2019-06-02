〈鉅亨看世界〉神祕的畢德堡集團

被許多人視為全球最神祕組織—畢德堡集團 (Bilderberg Group)，於 5 月 30 日至 6 月 2 日，在瑞士召開了今年的年會。這裡聚集了全球 100 多位政商名流，卻從不對外正式發表看法，增添其神祕色彩。

什麼是 Bilderberg 會議？

Bilderberg 取名自荷蘭一家旅館，集團由荷蘭親王 Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld 創立。由於受邀參加人員，都是權傾一時的全球精英，讓這個神祕論壇素有「全球影子政府」的封號。

這個超神祕組織自 1954 年在荷蘭首度召開會議，每年都會廣發英雄帖，聚集百名以上政要，廣泛探討當前的主要問題。

根據這個組織的網站說明，「每年，120 至 140 名政治領導人，和來自工業、金融、勞工、學術界和媒體的專家被邀請參加會議。大約 3 分之 2 的參與者來自歐洲，其餘來自北美；大約 4 分之 1 來自政界和政府，其餘來自其他領域。」

今年的議題為何？

根據新聞稿，今年討論的話題十分廣泛，包括中國、俄羅斯、英國脫歐、歐洲的未來、氣候變化、資本主義的未來、社會媒體的武器化、太空的重要性、人工智慧的發展，以及網路威脅等。

今年與會的貴客，包括德國國防部長 Ursula von der Leyen、法國經濟部長 Bruno Le Maire、荷蘭國王 Willem-Alexander、前歐盟執委會主席 José Manuel Barroso，美國國務卿 Mike Pompeo、前美國國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)、川普女婿 Jared Kushner、前 Google 總裁 Eric Schmidt 等人。

向來保持神祕

「神祕」是外界賦予 Bilderberg 最強烈的標籤，但他們有充足的理由這麼做。據 Bilderberg 指出，祕密進行的理由，是讓全球領導人可以自由討論，不必擔心負面報導。

集團創建人之一，曾在 1970 年代出任英國財政大臣的 Denis Healey 曾對外說，Bilderberg 是他參加過最有用的國際組織。他強調，由於保密，人們願意開誠布公說出心理話，而不必擔心額外的麻煩。

不過，如果因為其神祕色彩，而把種種陰謀論指向其中，則恐怕過於誇大。英國《泰晤士報》專欄作家 David Aaronovitch 形容，這裡就像一群有錢、有權的人們偶爾的聚會，以邪惡的觀點看待這個集團，是很荒謬的。

仍能發揮影響力

另一方面，人們卻也不該忽視這個集團的可能影響力。《Bilderberg People》一書作者 Andrew Kakabadse 表示，這個集團的實質影響力，甚至超過在達沃斯舉行的世界經濟論壇，由於它的不透明，人們對 Bilderberg 的疑懼並非毫無道理。

Kakabadse 認為，這個集團的宗旨，就是要把政治上的左翼和右翼精英們聚合在一起，讓他們在放鬆的環境下，與商界領袖們隨意交流對話，激發碰撞出火花。

有什麼著名事蹟？

因為會議結果從未公布，很難把全球大事直接與 Bilderberg 加上關聯，不過依據江湖傳言，許多過去國際大事，都被認為與這個神祕集團相關。

其中之一是 1973 年石油危機，傳說就是由 Bilderberg 一手導演，而讓華爾街人士口袋飽滿。

記者 Jon Ronson 所撰寫的《他們 (Them)》一書中，也對 Bilderberg 著墨甚多。除了引用 Healey 對此集團的看法之外，Ronson 表示，在福克蘭戰爭時期，英國外相 David Owen 也在這次的會議上，對外說明要對阿根廷實施更多制裁，即使真正的內容並未公開。

此外，比利時皇室成員，前 Bilderberg 主席 Étienne Davignon 也曾在 1990 年代私下透露，正是一次集團的集會催生了歐元的成立。

University of Warwick 教授 Richard Aldrich 在 1997 年曾說，對歐盟最具影響力的 3 個團體，就是 Bilderberg 集團、Joseph Retinger 的歐洲運動 (European Movement) 和 Jean Monnet 的歐洲行動委員會 (Action Committee)，說明了這些全球精英組織的強力影響力。