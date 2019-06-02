〈鉅亨看世界〉輕量化電動車來了

受到近期電動車市場競爭激烈，日本大型鋼鐵材料廠 Nippon Steel 日本製鐵 (5401-JP)，開發了一款載重能力相當驚人的特殊鋼材，卻只有一般鋼鐵不到 30% 的重量，未來可望用於 EV(電動車) 上，如此一來，便能減少 EV 電耗，且能符合新 EV 規則。

想像 24 頭大象壓在一張郵票上，這就日本製鐵最新研發的超級鋼材，能夠乘載的重量。

自從福特汽車創辦人 Henry Ford 開始對車輛進行大量生產後，鋼鐵一直以來都是汽車工業偏好使用的材料，不過，近年來鋼鐵等重金屬，逐漸在汽車工業裡失寵，主要是因為車廠無法達到新的燃油效率標準，或是無法增加長效電池而不增加汽車的重量。

幾年前，福特汽車決定使用鋁來打造其暢銷車款 F-150 的皮卡車，自此各大車廠便驚慌失措，而汽車材料也不再只限於鋼鐵這項素材。

延續這項概念，日本製鐵於是在去年 4 月，開設獨立研究部門，使用冶煉了 118 年的超高級鋼材，致力於開發輕量化汽車素材。

據傳日本製鐵公司已經成功研發出，一款內置全鋼車身，據說能減輕至少 30% 的汽車重量，與鋁相當。

日本製鐵研究部門負責人 Nobuhiro Fujita 表示，「許多人認為使用鋼材是落伍的概念，但其實不是」

根據汽車諮詢公司 A2Mac1 的數據，事實上這過去 20 年來汽車平均重量，比起往年要多增加了約 880 磅，主要因為皮卡車和 SUV 的普及，消費者多追求大乘載量，而這幾年汽車也增加了更多碰撞防護等的安全措施，尤其是講求安全的電動座椅，更是佔了電動車不少重量。

(圖片: AFP)

於是汽車產業也推出了更嚴格的燃油效率標準，強制車廠縮減車輛大小，加上近年來的電動車發展，汽車製造商更生產更多電動汽車，但因為電池力不足，因此要讓汽車長距離行駛仍是挑戰。

這也意味著，車廠製造車不再只限於鋼鐵，更多奇特的材料，如碳纖維和鎂 ，但更少的鋼材。預計到了 2025 年，鋼鐵將僅占平均新車重量的 62%，遠低於 2015 年的 70%。

2025 年預計鋼鐵僅占平均新車重量 62%(圖片: 彭博)

儘管如此，自 2015 年福特 F-150 皮卡車推出以來，鋁的進展量仍低於預期，2017 年特斯拉 (TSLA-US) 在其早期豪華車上使用鋁材後，也改用鋼材作為其第一輛大眾市場車身。

Toyota 插電混合車 (圖片: AFP)

日產汽車則為了其 Leaf 電動車選擇了一款大多數的鋼製車身，成為世界上最暢銷的電動車，而作為日本製鐵最主要客戶的豐田汽車，也替其插電式混合車選擇了同樣的鋼製車身。

日本製鐵下一階段將會證明，這款特殊高級鐵確定能將車身重量減輕至 30%，雖然這需要一些時間，然而未來鋼材會變得更強大且輕盈。

「我們打算將鋼鐵運用至極限」日本製鐵研究部門負責人 Nobuhiro Fujita 說道