【華冠投顧】端午節前台股下挫-52點作收!下週如何看待?內文與你分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、3535 晶彩科、1476 儒鴻

台股盤勢分析:

端午佳節愉快

股王大立光跌停開出下，台北股市早盤小跌 - 51 點開出，在節前賣壓殺出下，指數一度下跌 - 90 點；尾盤台積電買盤轉強，指數跌幅縮小，終場下跌 - 52 點作收，收在 10409 點，成交量 981 億。

今天在大立光 6 月營運雜音下，台北股市再度跌破月線；只是面對這樣的變化… 台股結構有變嗎?! 基本上武傑認為… 什麼都沒有變，變的是投資人的心!! 昨天我們已經說過，預估連假前夕，黑手不需要急於進攻。今天雖然在台積電及大立光的壓抑下，指數回測 10400 點關卡；但是從外資今天賣僅 - 23 億來看，顯然台股最大的老鼠屎已經不見了。

因此，展望下星期台股，我們還是保持先前的看法… 端午節連假後，月線扣抵來到低檔；月線翻揚向上之際，多頭順勢再上… 持續完成多頭任務『找尋箱頂』。最後，祝大家『端午佳節愉快』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3057 喬鼎、1736 喬山、3004 豐達科、1809 中釉、3293 鈊象… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3034 聯詠、4943 康控 KY、3533 嘉澤、6552 易華電、4803VHQ-KY、1597 直得、6290 良維、2492 華新科、2327 國巨… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。