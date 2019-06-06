【華冠投顧】驚見:股王大立光跌停板，台股拉回測10400點!

美股昨晚續漲，台股在大立光 (3008) 開跌停板之下，指數開低震盪回測 10400 點，終場下跌 52 點，以 10409 點作收，成交量 981 億元，周線下跌 89 點。

美股昨日續漲，不過並未帶動台股周四表現，反因端午節前賣壓湧出，大盤指數開低，並在台積電下跌與股王大立光開跌停板的影響下，指數一度跌到 10371 點，尾盤跌幅收斂，守住 10400 點整數。

焦點股: 美系外資出具報告估股王大立光 (3008)6 月營收恐「雙減」，呈現月減 14%、年減 10%，使今日股價以跌停開出，隨即拉升，跌幅收斂。貿易戰陸續衝擊台廠，面板驅動 IC 大廠聯詠(3034) 下半年營運恐須保守以對，連帶股價重挫跌停 149.5 元作收。其他重挫股都是重量級電子股，包括康控 KY(4943)，嘉澤 (3533)，易華電(6552)，華新科(2492)，國巨(2327)，中美晶(5483)，祥碩(5269)，訊聯(1784) 以及良維(6290 等。

台股大趨勢仍屬空頭勢，大跌後的反彈，反覆築底，自上週 10227 低點反彈至本周 10541 點，高低點超過 300 點，今日拉回醞釀下周再反彈，操作建議: 低進高出!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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